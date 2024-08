O 5 QUE VESTE A 8

Adaptado a Salvador, volante Luan Santos celebra sequência no Vitória: 'Me sinto em casa'

Titular do Leão chegou a 11 partidas seguidas entrando como titular nesta temporada; Luan não poderá jogar contra o São Paulo no domingo (25)

Alan Pinheiro

Publicado em 21 de agosto de 2024 às 05:00

Emprestado pelo São Paulo, Luan Santos se tornou peça-chave no Vitória Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

Uma das armas do Vitória na disputa do Campeonato Brasileiro é a trinca de volantes que oferecem o equilíbrio necessário no meio de campo do Leão. Apesar de ceder o empate ao Cruzeiro dentro do Barradão, foi com esse esquema que o Vitória conquistou o Campeonato Baiano e melhorou o desempenho no Brasileirão. Importante no esquema de Thiago Carpini, o volante Luan Santos já se diz adaptado à capital baiana.

“Um dos motivos que me fizeram escolher pelo Vitória foi por causa da cidade e do povo baiano. Todo mundo me acolheu da melhor maneira possível e, apesar de estar aqui há muito pouco tempo, me sinto em casa. (...) A cidade me permite estar muito sossegado e focado apenas em jogar bola”, disse em entrevista ao CORREIO.

A escolha pelo Vitória também foi motivada por outros fatores, como a estrutura do clube, o elenco montado e a torcida rubro-negra. “Recebemos algumas sondagens e achamos melhor vir para o Vitória. (...) Desde o começo das conversas, a diretoria demonstrou muita confiança no meu futebol e me senti bastante confortável para vir ao clube e ajudar nesse importante momento de permanência na Série A”, contou.

Em Salvador, a rotina de Luan se resume ao deslocamento de casa para a Toca do Leão e do Barradão de volta para casa, onde o jogador montou uma pequena academia e conta com alguns profissionais que o auxiliam em tratamentos. Com a camisa do Vitória, o volante já completou 16 jogos como titular e alcançou uma sequência de 11 partidas seguidas, o que não acontecia desde 2021.

O cuidado com o tratamento vem de um período de lesões que fez o volante perder espaço no São Paulo, equipe em que viveu seus primeiros jogos como profissional e se estabeleceu entre os titulares. No ano passado, Luan entrou em campo 28 vezes pelo time paulista, mas só completou 1144 minutos. O tempo equivale a uma média de 40 minutos por jogo. No Leão, o volante tem média de 61 minutos por partida.

“Passei um período complicado no São Paulo e não foi fácil. Sempre joguei, desde a base, mas tive alguns contratempos por causa de uma lesão incomum, que me prejudicou bastante. Mas isso já passou e, agora, estou no Vitória. Graças a muito trabalho e dedicação, estou reconquistando meu espaço e sou grato à diretoria do clube, que confiou no meu futebol, e à comissão técnica, que está me dando a oportunidade de jogar novamente”, explicou.

A saída do São Paulo, nas palavras de Luan, veio com a decisão de buscar um outro lugar para reconquistar o espaço e a sequência de jogos. O jogador chegou ao Vitória e reencontrou o técnico Thiago Carpini, que comandava o Tricolor paulista quando Luan saiu do clube. Se antes o volante não era aproveitado, agora, desempenharia um papel de destaque dentro da equipe.

“Quando ele chegou aqui, foi muito transparente comigo. Me deu confiança e disse que dependia de mim. Se eu trabalhasse, como já vinha fazendo no São Paulo, teria oportunidades. Aos poucos, pude comprovar pra ele que estava pronto e motivado para ser uma peça importante dentro e fora de campo, jogando e orientando o pessoal mais novo”, contou.

O Vitória vai entrar em campo contra o São Paulo na 16ª colocação do Campeonato Brasileiro. Emprestado pelo clube paulista, o volante não pode atuar e terá que torcer pelos companheiros. A briga contra o rebaixamento é o principal objetivo da equipe na competição. Para Luan, é preciso manter o foco para melhorar a pontuação.