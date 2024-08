CORINTHIANS REBATE

'É vergonhoso', dispara presidente do Vitória após lance polêmico em gol de empate do Cruzeiro

Fábio Mota fez fortes críticas à arbitragem brasileira em entrevista coletiva após o final da partida

Da Redação

Publicado em 20 de agosto de 2024 às 17:24

Fábio Mota pediu pela profissionalização da arbitragem após lance polêmico em jogo do Vitória Crédito: Reprodução/TV Vitória

A expulsão do zagueiro Neris diante do Cruzeiro foi crucial para que o Vitória fosse dominado pelos mineiros durante grande parte do jogo realizado nesta segunda-feira (19). No entanto, o lance mais comentado aconteceu no gol de empate da Raposa. Matheus Henrique dominou a bola com o braço no início da jogada e o VAR indicou que o domínio aconteceu em "região permitida". Em entrevista coletiva após o final da partida, o presidente do Vitória Fábio Mota disparou contra a arbitragem.

"Eu não costumo fazer isso, nunca fiz como presidente do Vitória. Mas hoje, acho que passou de todos os limites. Acho que o que está acontecendo com a arbitragem brasileira, especificamente com o Vitória, é uma vergonha. Fomos prejudicados contra o Botafogo em um gol anulado sem sentido. Fomos prejudicados contra o Corinthians, quando o VAR chamou, e o árbitro não expulsou o jogador do Corinthians. Hoje foi um escândalo em todos os sentidos. Não estou discutindo se o Cruzeiro já teria empatado o jogo, acho até que já merecia ter empatado, mas não dessa forma que foi. Está nítido que não é fácil brigar no Campeonato Brasileiro como estamos brigando. É um absurdo, é vergonhoso", desabafou.

O mandatário rubro-negro também clamou pela profissionalização da arbitragem. Segundo Fábio Mota, "dúvidas e indagações" vão persistir enquanto a arbitragem não for profissional. O lance em questão foi revisado pelo árbitro de vídeo Daniel Nobre Bins, que indicou a regularidade do domínio do jogador do Cruzeiro.

A fala do presidente do Vitória também citou Fluminense e Corinthians, clubes que brigam contra o rebaixamento com o Vitória. A declaração gerou reação no clube paulista, que soltou uma nota oficial repudiando as falas de Fábio Mota. De acordo com o Corinthians, o dirigente insinuou favorecimentos da arbitragem para a equipe alvinegra. "As afirmações são levianas, sem fundamento, além de promover um ambiente negativo no esporte", diz a nota.

Confira o pronunciamento do Corinthians na íntegra:

O Sport Club Corinthians Paulista repudia às declarações recentes do presidente do Esporte Clube Vitória que, de forma lamentável, insinuou que o Corinthians está recebendo favorecimentos da arbitragem no Campeonato Brasileiro. As afirmações são levianas, sem fundamento, além de promover um ambiente negativo no esporte

O futebol, até pela sua representatividade, deve ser pautado pela integridade, pelo respeito e pelo fair play, tanto dentro quanto fora de campo. Sugerir que um clube está sendo favorecido, ataca a credibilidade da competição, gerando um clima destrutivo no esporte, prejudicial para todos os envolvidos – jogadores, torcedores, dirigentes e, sobretudo, para a essência esportiva que nos une.