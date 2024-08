DEIXOU ESCAPAR

Após empate, Lucas Arcanjo valoriza resultado diante do Cruzeiro: 'Seguir em frente'

O Vitória até começou o jogo com chances de vencer, mas viu o zagueiro Neris ser expulso ainda no primeiro tempo e terminou o jogo com apenas um ponto dentro do Barradão. Com mais de 45 minutos de cerco cruzeirense, um dos responsáveis por manter o ponto somado foi o goleiro Lucas Arcanjo, que fez mais de uma defesa difícil. Na saída do campo, o jogador lamentou o resultado da partida, mas valorizou o desempenho da equipe.

O gol de empate do Cruzeiro contou com dois lances polêmicos. No início da jogada, o volante Matheus Henrique dominou a bola com o braço e, em seguida, os jogadores do Vitória reclamaram de um empurrão de Dinenno antes do gol. Apesar do lamento, o atacante afirmou que somar pontos foi importante para a equipe. "É difícil a gente comentar [o lance], ainda mais em um jogo que a gente teoricamente sofreu 70 minutos. Seguramos bem e fomos prejudicados no final, mas o sentimento é de orgulho dos meus companheiros, porque correram muito. Mesmo contra uma equipe que teve um investimento muito alto, com jogadores muito técnicos, a gente segurou o empate. Acho que foi o mais importante a gente sair com um pontinho", declarou.