SÉRIE A

Em primeiro duelo contra ex-clube, Neris vê Vitória preparado para fazer grande jogo

O zagueiro do Leão revelou as expectativas em relação ao duelo contra o Cruzeiro e falou sobre a possibilidade da equipe mineira mandar o time reserva

Alan Pinheiro

Publicado em 15 de agosto de 2024 às 16:27

Zagueiro Neris tem três jogos disputados com a camisa do Vitória Crédito: Reprodução/TV Vitória

Faltam apenas quatro dias para que o Vitória entre em campo novamente pela Série A e o adversário da vez será o Cruzeiro, pela 23ª rodada da competição. Enquanto a segunda-feira (19) não chega, o zagueiro Neris falou em entrevista coletiva sobre a expectativa de enfrentar o ex-clube pela primeira vez e a possibilidade dos mineiros chegarem em Salvador com uma equipe reserva.

“Vai ser um jogo difícil. Quando se trata de Campeonato Brasileiro, não tem jogo fácil. Dificuldade vai ter com qualquer equipe, mas estamos nos preparando durante a semana para fazer um grande jogo e pôr em prática tudo o que vem sendo feito diariamente. Assim, eu acredito que a gente vai estar muito próximo de um resultado positivo”, iniciou o defensor de 32 anos.

Com a camisa do Cruzeiro, Neris disputou 47 partidas entre 2023 e 2024, contribuindo com uma assistência. Do ponto de vista de quem estava vestindo a cor azul celeste, a estratégia para travar os mineiros e, especialmente, o destaque Matheus Pereira é não deixar o adversário impor o seu ritmo no jogo.

“Todos sabem da qualidade que o [Matheus] Pereira tem, mas a gente tem que diminuir os espaços como estamos fazendo. Não tivemos um bom resultado no último jogo, todos sabem, mas a gente vinha de grandes jogos. [O caminho] é retomar essas grandes atuações que a gente teve e, dessa maneira, ele não vai ter espaço para poder apresentar o seu melhor desempenho”, explicou.

No entanto, há a possibilidade de que o clube mineiro poupe atletas diante do Vitória e venha a Salvador com uma equipe reserva. A justificativa é o número de jogos do clube em um curto intervalo de tempo. Nesta quinta-feira (15), o Cruzeiro enfrenta o Boca Juniors na Argentina pela ida da Copa Sul-Americana e vai ter dois dias de intervalo depois do duelo contra o Leão para voltar a Belo Horizonte e jogar a partida de volta da competição internacional.

Mesmo se Fernando Seabra decidir não poupar atletas, Neris vê o Vitória preparado para enfrentar o desafio. “Vai ser um jogo difícil. Independente se eles vierem com o time principal ou reserva. Eu estava há pouco tempo [no Cruzeiro] e sei da qualidade dos jogadores que estão lá, mas aqui temos grandes jogadores também e estamos trabalhando e nos preparando para qualquer adversidade do jogo e em busca dos três pontos”, afirmou.

Tendo saído de Minas Gerais com uma relação conturbada com a torcida da Raposa, o defensor já completou três partidas com a camisa do Vitória e já está estabelecido como dupla titular de Wagner Leonardo na zaga do Leão. Apesar dos bons momentos pelo Cruzeiro, Neris revelou que não vê problema em comemorar, caso marque um gol.

O reencontro, na visão do jogador, vai ser marcado pela tranquilidade e a sinceridade de se ver como uma atleta defendendo os interesses do Vitória. “O maior foco é aqui e me preparar o máximo possível junto com meus companheiros para a gente fazer uma grande apresentação”, disse.

Veja outros tópicos da coletiva de Neris:

Deslize do setor defensivo contra o Bahia

"Sabemos que não fizemos um bom primeiro tempo no clássico, mas na segunda parte voltamos a ser o que a gente vinha fazendo nos últimos jogos. Eu acho que é esquecer esse primeiro tempo e focar nos pontos positivos. Óbvio, não podemos esquecer do que fizemos de errado para corrigir e para que isso não volte a acontecer. Não é uma derrota que vai nos abalar, a gente vem em uma crescente muito boa e é seguir evoluindo com os treinos diariamente".

Quebra da sequência positiva no segundo turno