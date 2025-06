MEDALHA HISTÓRICA

Juliana Campos conquista prata no salto com vara e alcança 2ª melhor marca do país na história

Brasileira salta 4,66m no Golden Spike, bate recorde pessoal e fica atrás apenas de Fabiana Murer no ranking nacional

Pedro Carreiro

Publicado em 24 de junho de 2025 às 19:08

Juliana Campos gara a prata no Ostrava Golden Spike Crédito: Divulgação/ Juliana Campos

A brasileira Juliana Campos teve um desempenho memorável nesta terça-feira (24) ao garantir a medalha de prata na final do salto com vara no Ostrava Golden Spike, tradicional torneio de atletismo disputado na República Tcheca. A atleta alcançou 4,66 metros, marca que representa seu novo recorde pessoal e a segunda melhor da história do Brasil na modalidade, atrás apenas de Fabiana Murer, que detém o recorde nacional com 4,87m, registrado em 2016. >

Na competição, Juliana superou com sucesso as alturas de 4,16m, 4,26m, 4,36m, 4,46m, 4,56m e, por fim, os 4,66m. Apesar de ter igualado a marca da vencedora Amálie Švábíková, a brasileira acabou com a prata por conta do critério de desempate, que leva em consideração o número de tentativas para atingir cada altura. O pódio foi completado pela eslovena Tina Šutej, que saltou 4,56m e ficou com o bronze.>

Vale lembrar que nas Olimpíadas de Paris, Juliana participou mesmo lesionada, não conseguiu avançar à final após falhar nas duas primeiras tentativas e finalizar a fase classificatória com um salto de 4,55m.>

Medalha também no masculino