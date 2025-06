DESABAFO

Noiva de Daniel Keller fala pela primeira vez e confirma término antes da morte: 'Dor física, surreal'

Em longo desabafo, Monique Alban revelou que está em negação com a perda e que sente que advogado vai aparecer a qualquer momento

Fernanda Varela

Publicado em 24 de junho de 2025 às 05:00

A advogada Monique Alban, ex-noiva do criminalista Daniel Keller, falou pela primeira vez sobre o luto que tem enfrentado. Em seu perfil no TikTok ela, que desativou o Instagram antes de vir à tona a notícia do falecimento do advogado, confirmou que os dois tinham rompido o relacionamento dias antes da tragédia.>

"Tô parecendo com essa cara aqui mesmo, porque é essa a única cara possível com esses olhos inchados para compartilhar com vocês esse momento muito difícil que eu tô vivendo, que eu tô sobrevivendo, e fazer uma reflexão mesmo sobre o luto. É, porque eu achei que eu nunca passaria na minha vida algo pior do que o luto de meu pai. Exceto quando minha mãe vier a falecer, e que demore muito", iniciou.>

Daniel Keller e Monique Alban 1 de 4

"Esse luto que eu tô experimentando de Daniel é algo que eu não consigo descrever. É diferente em tudo, sabe? Eu não posso e nem vou dar detalhes nenhum aqui, mas vocês já sabem o que aconteceu, tá mais que claro. E foi tudo muito difícil para mim, assimilar a ausência dele e todos os incisos na cabeça", prosseguiu Monique.>

"A gente sempre tende a se culpar, né? Todos, em qualquer circunstância, até as pessoas distantes pensam se poderiam ter ajudado de alguma forma. E o que eu posso dizer para vocês é que eu nunca vivi nada parecido. Eu estou simplesmente sobrevivendo. É uma dor física, é algo surreal. Eu acho que ele vai aparecer a qualquer momento, sabe?", lamentou.>

Daniel Keller ficou conhecido por trabalho como advogado 1 de 4

A advogada confirmou ainda que, dias antes de Daniel Keller ser encontrado morte, os dois romperam o relacionamento. "É, uma pessoa que estava comigo grudado o tempo inteiro e não existe mais aqui. Eu estou lutando muito com todas as minhas forças para conseguir passar por isso, porque eu sei que ele me queria muito feliz. Vou guardar para sempre as palavras dele para mim e a proteção dele também. E não, nunca vou culpá-lo de nada. Eu só quero que ele esteja bem e que a gente se reencontre um dia. É, eu vou tentar compartilhar com vocês, né? Mais ou menos aqui, se eu tiver condições, gente, porque eu tô realmente sem condições. Para eu estar falando aqui sem chorar já é um avanço. É, então é isso. É, a gente tinha se separado, né? Rompido, assim, com a promessa de cada um melhorar o que tava precisando, mesmo de saúde, porque estava afetando o nosso relacionamento", continuou.

>

A advogada disse ainda que, apesar do término, a situação entre eles ainda estava mal resolvida. "A gente tinha certeza que não tinha terminado, que a gente já voltava. Foi uma semana muito difícil para mim, eu já tava sofrendo, vários dias sem ele. E aí vem a vida e transforma aquela dor em parece que arrancou um membro meu, sabe?", disse emocionada.>

Monique reforçou ainda o quanto ama Daniel Keller e que tem "tentado buscar forças para seguir, mas está muito difícil".>

"Toda hora que eu acordo, eu acho que ele que foi um pesadelo, que foi literalmente um pesadelo. E aí as pessoas sempre lembram para mim, né, minhas amigas: "Não, você é muito forte, você passou por tudo que passou, com as coisas de seu pai, você passou tudo que passou no seu antigo casamento, né? Que era um relacionamento extremamente abusivo. E Daniel veio na minha vida, é, sempre foi especial. E ele veio na minha vida para me ensinar muitas coisas. É, eu aprendi muito com ele. Não só sobre história, geografia, esses assuntos que eu não gostava, mas queria insistir em me contar porque ele dizia que eu tinha que saber. Mas ele me ensinou a como realmente, é, eu mereço ser tratada, como eu mereço ser respeitada, é, ter um homem mesmo ao seu lado que =nunca levantou nenhum tom de voz. É, um homem de coração bom, sabe?", seguiu a advogada.>

"E que me amou e que esteve disponível e assim, eu faria tudo, tudo, tudo para ter ele aqui de volta. Mas ,infelizmente, ele não tá mais aqui e eu preciso continuar buscando forças para continuar. E é isso. Eu vou compartilhar com vocês. É Vou tentar dormir agora, porque tá difícil isso também, tá difícil tudo, tá difícil comer. Aí, o que eu achava que era a dor de um término, né, temporário, virou a dor da vida inteira. Se eu soubesse disso, eu teria aproveitado um pouco mais ali, sabe, aqueles últimos momentos. Não que eu não tenha aproveitado, mas sabe quando você sente? Eu nem imaginava, óbvio, mas em relação mesmo ao término, que a gente tinha dado esse tempo, sabe quando você sente que aquelas coisas intensas, aquele abraço intenso, aquele aquela paixão mesmo intensa. Parece que a gente sabia que tava se despedindo", prosseguiu.>

Monique seguiu seu longo desabafo. Reforçou a sua saudade e gratidão em relação a Daniel e criticou as insinuações de que ela teria desativados suas redes sociais por causa da morte dele. "Fica aqui a minha saudade, a minha gratidão. É muito difícil, além de tudo, ter que ouvir várias atrocidades da mídia. Ai, já foi muita coisa esquecida, né? Meu Instagram foi excluído muito antes, foi excluído quando a gente terminou, eu nem sabia que Dani tinha excluído o Instagram. Sabe? É, as pessoas são muito cruéis. Muito. É, mas por isso que ele odeia a mídia. Mas ele tinha tato, né? Agora eu entendo porque que ele odeia, porque a minha vontade é responder cada comentário e colocar cada pessoa no lugar, mas eu parei porque além e eu não vou gastar minha energia com quem não merece. E é entender isso, né? Que o mundo tem a maldade. É, eu espero que essas pessoas que levantaram o meu nome, nunca sofram o que eu estou sofrendo", disse.>

Por fim, Monique confessou que ainda tem dificuldade de aceitar que Daniel não está mais ao seu lado. "Um dia de cada vez, hoje tem uma semana e um dia que uma parte minha deixou. É, e é um dia difícil, porque é sábado, nossos dias mais intermináveis, a gente virava quase todos os dias conversando. E às vezes eu mando mensagem para ele aqui no WhatsApp. E é isso. Um beijo. Eu vou ficar forte e eu queria dar notícias para vocês. Beijo", concluiu.>

Relembre o caso>

O advogado criminalista Daniel Keller foi encontrado morto em um hotel na manhã desta sexta-feira (13), em Salvador. Ele foi encontrado sem sinais vitais no quarto em que estava hospedado no hotel Mercure Boulevard, no Caminho das Árvores, de acordo com informações apuradas pela reportagem.

>

Clique aqui para receber as notícias do CORREIO pelo WhatsApp>

Ainda de acordo com fontes policiais, agentes foram acionados por volta das 9h da manhã, logo depois do advogado ser encontrado. Após a confirmação do óbito, o local foi cercado para o trabalho do Departamento de Polícia Técnica (DPT). O corpo e o quarto vão passar por perícia ainda nesta sexta-feira.>

Leia mais>

Imagem - Redes sociais de Daniel Keller foram desativadas antes do advogado ser encontrado morto>

Redes sociais de Daniel Keller foram desativadas antes do advogado ser encontrado morto>

Imagem - Professor amado e advogado de casos famosos: como Daniel Keller ficou conhecido>

Professor amado e advogado de casos famosos: como Daniel Keller ficou conhecido>

As circunstâncias da morte de Keller serão investigadas pela 1º Delegacia de Homicídios (DH/Atlântico). O advogado era muito conhecido na Bahia, tendo atuado em casos relevantes no estado, como no julgamento da médica Kátia Vargas.>