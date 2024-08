RETROSPECTO RUIM

Vitória tem 20% de aproveitamento contra adversários do G-6 nesta temporada

Foram 10 partidas disputadas entre o Leão e os seis times que lideram a Série A na atual rodada

Alan Pinheiro

Publicado em 15 de agosto de 2024 às 05:00

Matheuzinho é o jogador do Vitória com mais participações diretas em gols contra equipes do G-6 Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

A derrota para o Bahia no clássico Ba-Vi representou o primeiro de três jogos em que o Vitória vai entrar em campo contra equipes que estão na parte de cima da tabela. Com os treinos retomados e o foco reajustado, o Leão agora inicia a preparação para receber o Cruzeiro no Barradão. No entanto, o retrospecto do time contra clubes que compõem o atual G-6 do Campeonato Brasileiro é desfavorável à equipe rubro-negra.

Das 10 partidas disputadas entre o Leão e os seis times que lideram a Série A ao fim da 22ª rodada, o Vitória ganhou duas e perdeu nas outras oito oportunidades. Com esse retrospecto, a equipe de Carpini chega para o jogo contra o Cruzeiro - clube que ocupa a 6ª posição no Brasileirão - tendo apenas 20% de aproveitamento. Vale destacar que o embate contra o clube mineiro pela 4ª rodada é uma dessas partidas em que o time de Salvador saiu de campo sem conseguir somar pontos. Na ocasião, o Vitória ainda era treinado por Léo Condé e saiu derrotado do Mineirão por 3x1.

Além desse jogo, outras seis partidas aconteceram pelo Campeonato Brasileiro e o Palmeiras é o único adversário que entrou em campo duas vezes contra o Leão na Série A. O primeiro embate contra uma equipe do G-6 ocorreu em março, quando o Vitória venceu o Fortaleza por 1x0 na Arena Castelão, pela Copa do Nordeste. Matheuzinho, que está de volta ao time após cumprir suspensão, foi o responsável pelo único gol da partida. Inclusive, os dois triunfos dos rubro-negros foram contra a equipe cearense e o atual campeão do Brasileirão.

Pela Copa do Brasil, o Vitória enfrentou o Botafogo duas vezes e foi eliminado na terceira fase da competição, perdendo os dois jogos. A equipe carioca também venceu o Leão pela Série A e, dentre os seis times da parte de cima da tabela, foi quem mais entrou em campo contra o time de Thiago Carpini.

Se o retrospecto se mantiver nas próximas partidas do time, tanto o ataque quanto a defesa vão precisar ser ajustadas pelo treinador. Nestes 10 jogos, o Vitória marcou oito gols e teve as redes vazadas em 16 oportunidades. Matheuzinho, com dois tentos e uma assistência, é o jogador que mais participou diretamente de gols com a camisa rubro-negra nessas partidas, seguido por Willian Oliveira (um gol e uma assistência), Zé Hugo (um gol e uma assistência) e Alerrandro (duas assistências).