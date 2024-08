ATACANTE DE SAÍDA

Sem espaço com Carpini, Iury Castilho deixa Vitória e acerta em definitivo com o Mirassol

Atuando como ponta ou centroavante, o jogador entrou em campo 19 vezes com a camisa do Leão na atual temporada, marcando cinco gols. Ao todo, Castilho jogou 34 jogos pelo Vitória e marcou oito gols em sua passagem por Salvador. O atleta foi uma das peças-chave do time que conquistou a Série B no ano passado. Além da segunda divisão, o jogador foi campeão do Campeonato Baiano de 2024, marcando o gol no último minuto do jogo de ida contra o Bahia.