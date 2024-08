"FALTA DE CARÁTER"

Emprestado pelo Vitória, Alisson Santos falta treino e Figueirense expõe negociação

Clube catarinense denuncia "falta de comprometimento" do jogador em meio à negociação com clube de Portugal

Segundo o clube, o jogador não compareceu ao treinamento da equipe e o ato foi classificado como indisciplina. "O Figueirense foi surpreendido com a recusa do atleta em se apresentar para o treinamento, marcado para o período da manhã, no CFT do Cambirela, demonstrando a sua falta de profissionalismo, comprometimento e, principalmente caráter, além do desrespeito à Instituição, ao Dpto de Futebol, Comissão Técnica, seus colegas de trabalho (atletas) e principalmente à imensa Nação Alvinegra", diz o comunicado.