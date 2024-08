SÉRIE A

Vitória anuncia renovação de Camutanga até o fim de 2025

Mesmo sem poder atuar mais na atual temporada, o jogador teve o contrato renovado e continua até o final do próximo ano

Da Redação

Publicado em 12 de agosto de 2024 às 19:34

Camutanga renovou contrato com o Vitória Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

O Vitória anunciou oficialmente a renovação de Camutanga até o fim de 2025. O zagueiro de 30 anos era o titular da equipe até sofrer uma lesão antes da partida contra o Atlético-MG e passar por cirurgia de reconstrução do ligamento cruzado anterior do joelho direito em julho. O antigo vínculo com o zagueiro iria ser encerrado no próximo mês de dezembro.

Com a camisa do Leão, Camutanga disputou 73 partidas, marcou seis gols e contribuiu com uma assistência. O zagueiro chegou ao Vitória em 2023 e foi um dos pilares do time na campanha do título da Série B. Em 2024 ele também foi peça fundamental para o Rubro-Negro ser campeão baiano.