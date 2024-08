DESFALQUES

PK contrai catapora e é afastado do Vitória para se recuperar; Léo Naldi não participa de treino

Thiago Carpini não poderá contar com o lateral esquerdo para o clássico contra o Bahia

O Vitória treinou nesta sexta-feira (9) sem a presença de Patric Calmon e Léo Naldi na Toca do Leão. A assessoria de comunicação do clube informou que o lateral esquerdo contraiu catapora e segue afastado das atividades por se tratar de uma doença infecciosa e altamente contagiosa. Já o volante, que sofreu durante a semana com uma síndrome gripal, teve uma recaída e também foi afastado.