Perto de estrear no Ba-Vi, Ricardo Ryller projeta boa partida do Vitória: 'Vamos bem afiados'

Volante de 32 anos é um dos reforços contratados pelo Leão na atual janela de transferências

Alan Pinheiro

Publicado em 9 de agosto de 2024 às 19:01

Ricardo Ryller já entrou em campo quatro vezes com a camisa do Vitória Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

O relógio vai marcando o passar das horas e o Ba-Vi vai se aproximando de seu começo. Válido pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro, o clássico entre Vitória e Bahia acontece neste domingo (11), a partir das 16h. Dois dias antes do confronto, o volante Ricardo Ryller falou sobre a vontade de jogar e projetou uma boa partida do Leão na Arena Fonte Nova.

"Sentimento é um dos melhores possíveis, a gente sabe da grandeza desse clássico, um dos maiores do futebol nacional. Expectativa muito boa, todo mundo sonha e quer jogar um jogo desse. Trabalhamos bem essa semana para que possamos sair com a vitória neste fim de semana", iniciou.

Contratado na atual janela de transferências para reforçar o meio de campo do Vitória, Ryller já vestiu a camisa rubro-negra em quatro oportunidades, sendo a última delas contra o Cuiabá, no último sábado (3). O confronto da vez marca a estreia do jogador em um clássico Ba-Vi e o volante destacou que a semana livre para treinar foi importante para que o elenco comandado por Thiago Carpini conseguisse minimizar os erros.

"Vamos bem afiados para esse jogo. Mas sabemos que do outro lado tem uma equipe muito qualificada, e sabemos que por se tratar de um clássico é um jogo diferente. Mas a gente tem que se preocupar com nossa semana de trabalho, que foi muito intensa e produtiva, e chegar no domingo e colocar em prática. Buscar nossa evolução no campeonato", afirmou.

Natural de Tangará da Serra (MT), Ricardo Ryller estreou profissionalmente em 2014 com a camisa do Luverdense, quando entrou contra o Atlético-GO na Série B. Além da equipe mato-grossense, o volante de 30 anos também passou três anos vestindo a camisa do Red Bull Bragantino. Fora do Brasil, a trajetória do jogador passou pela Europa e pelo Oriente Médio. Em Portugal, Ricardo disputou 32 partidas pelo Braga entre o elenco principal e a equipe B do clube lusitano.

Já o último time do jogador antes de chegar ao Vitória foi o Al-Fayha, da Arábia Saudita. Na equipe, o volante se sagrou campeão da Copa do Rei Saudita na temporada 21/22. Com a camisa dos sauditas, Ricardo Ryller entrou em campo 79 vezes, marcando três gols e realizando quatro assistências. Porém, o jogador está há nove meses sem completar 90 minutos em uma mesma partida. Sabendo que ainda está se readaptando, Ryller projetou alcançar o feito justamente contra o Bahia.

"Eu venho de um longo período sem jogos, mas tenho me sentido cada dia melhor, a cada treino. Sabemos que há uma diferença, futebol brasileiro é bem mais intenso. Essa questão de adaptação é dia a dia, semana a semana, e creio que, no domingo, se a questão física ajudar, pretendo jogar os 90 [minutos]. Mas, como disse, vamos dar o melhor enquanto tiver em campo para que o Vitória saia vitorioso", contou.

Veja outros trechos da coletiva de Ricardo Ryller:

Estilo de jogo

"Sou um jogador que me adapto bem ao que o treinador pede. Nós temos que fazer isso pelo time, então não tenho prioridades, é aonde o treinador optar. Vou estar preparado para dar o meu melhor. Tenho essa característica de atuar de primeiro e de segundo [volante], isso vai depender do que o professor optar. Se for para jogar um pouco adiantado não tem problema nenhum. Posso ajudar".

Pressão ou chance de mostrar futebol

"Essas questões, a nossa briga é com nós mesmos. Temos que ser melhores, a cada dia que passa ser 1% melhor. Não tenho que mostrar nada para ninguém, tenho que mostrar para mim mesmo. Quero evoluir, aprender, e a cada dia ser melhor, é isso que levo para a minha vida. Buscar no domingo, sem dúvida nenhuma, dar o meu melhor e ser melhor que nos jogos anteriores".

