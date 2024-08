DEFESA MAIS SEGURA

Wagner Leonardo comenta Ba-Vi e celebra nova fase da defesa do Vitória: ’Estávamos precisando’

O capitão do Leão vê o clássico como mais uma oportunidade para pontuar no Campeonato Brasileiro

Alan Pinheiro

Publicado em 7 de agosto de 2024 às 17:05

Wagner Leonardo celebrou o novo momento defensivo do Vitória Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

Se o primeiro turno do Vitória deixou a desejar, o Leão voltou para a metade final do Campeonato Brasileiro mostrando um desempenho totalmente diferente. Com duas vitórias contra Palmeiras e Cuiabá, o time rubro-negro ainda não foi vazado na competição. O feito mostra a mudança no comportamento defensivo da equipe, elogiado pelo capitão Wagner Leonardo durante entrevista coletiva no Barradão.

“Acredito que possa ser uma nova fase. Estávamos precisando. Na posição, teve partida que a gente não tinha nenhum zagueiro disponível no banco, só um zagueiro Canhoto, o Reynaldo. Não tinha nenhum zagueiro destro em virtude da lesão do Camutanga. O Bruno [Uvini] também estava machucado. O Vitória foi ao mercado, conseguiu trazer jogadores para a posição e acredito que isso foi fundamental e tem nos ajudado muito”, disse o camisa quatro do Leão sobre o momento do time.

Durante o primeiro turno da Série A, o clube baiano precisou lidar com improvisos na linha defensiva. O técnico Thiago Carpini encontrou como alternativas mudar o esquema da equipe e usar o volante Caio Vinícius e o lateral direito Willean Lepo como companheiros de Wagner Leonardo. Para o capitão da equipe, a solidez defensiva veio com a volta de um jogador da posição.

Para suprir a demanda de defensores, o Vitória foi ao mercado e contratou dois zagueiros para reforçar o elenco de Carpini, Neris e Edu. Os dois chegaram na semana da partida contra o Palmeiras e já fizeram suas estreias diante do atual campeão brasileiro. Elogiado pelos torcedores rubro-negros pelas duas primeiras partidas com a camisa do Leão, Neris também foi tietado pelo capitão.

“O trabalho [com o Neris] tem sido muito. Neris é um baita de um jogador. Quando ele chega, a gente já procura se entrosar o mais rápido possível, principalmente na comunicação que, para mim, o futebol tem que ter muita comunicação. Às vezes ele é muito mais falado do que jogado, você consegue antever a jogadas. Pela sua experiência, sua carreira, ele consegue chegar e dar uma tranquilidade e a gente vai no dia-a-dia nos conhecendo melhor e suprindo as suas necessidades de cada um. A gente se cobra muito para não tomar gols e eu tenho certeza que vamos continuar dando o nosso melhor para poder continuar dando certo”, explicou sobre o novo companheiro de zaga.

Sexto Ba-Vi na temporada

No domingo (11), o Vitória vai encarar pela sexta oportunidade em 2024 o seu maior rival. Em momentos diferentes, o Leão chega ao clássico com duas partidas seguidas vencendo e saindo sem ter as redes vazadas. Segundo Wagner Leonardo, o reencontro do próximo final de semana é uma oportunidade de esquecer o desempenho do clube no primeiro turno e seguir pontuando nessa nova fase.

“A gente tem tentado fazer um segundo turno muito melhor do que o primeiro. Passar uma borracha no que aconteceu e tentar ser melhor agora. Se a gente for puxar, acho que em seis ou sete rodadas do primeiro turno, só fizemos um ponto e agora a gente já fez seis. Então temos que buscar melhorar. O importante nesse segundo turno é pontuar o máximo possível. É mais um grande jogo e a gente vai buscar pontuar”, afirmou.

A determinação mostrada pelo zagueiro não vai poder ser vista em outro destaque do Leão na campanha do Campeonato Brasileiro. Suspenso por receber o terceiro cartão amarelo diante do Cuiabá, o meia Matheuzinho não vai poder ajudar o Vitória na partida. Sobre a ausência do jogador para o clássico, Wagner valorizou o elenco e se mostrou confiante em quem ocupar a vaga do camisa 30.

“Uso as palavras do nosso treinador para responder. Mateus é um grande jogador, muito importante para nós, mas infelizmente não vai poder atuar. Mas não podemos lamentar, nós temos um elenco, um grupo muito forte e acredito que quem entrar no time vai estar preparado para realizar a função que o professor pedir e tenho certeza que vai fazer um grande jogo também, assim como o Matheuzinho tem feito”, declarou Wagner Leonardo.

“Clássica é jogo de detalhes. Muitas vezes se decide em uma bola, muitas vezes se decide em várias jogadas. Às vezes o placar é curto e em outras pode ser mais elástico. Quem tiver mais concentrado, mais focado, e tapar os erros, eu acredito que saia com a vitória”, respondeu sobre o Ba-Vi. O Vitória enfrenta o Bahia na Arena Fonte Nova, a partir das 16h do próximo domingo (11).

Veja outros tópicos da coletiva de Wagner Leonardo:

Pontos positivos no trabalho de Thiago Carpini?

“Realmente tem sido um trabalho muito bom e a gente enxerga como ponto positivo a organização da equipe e a intensidade da posse de bola. A gente vê um time muito organizado. Agora estamos conseguindo solidificar o nosso sistema defensivo, então tem muitos pontos positivos no trabalho do CarpinI e acredito que a gente vai continuar nesse caminho de boas sequências”

Jogadores Improvisados

“Tudo tem os seus prós e os contras. Quando você joga com alguém improvisado, você ganha em alguns quesitos e acaba perdendo em outros por não estar acostumado com o posicionamento. Quem jogou improvisado ajudou muito e deu o seu melhor. O futebol é assim, feito de oportunidades e às vezes não acontece como a gente quer. Eu mesmo não era zagueiro quando comecei e virei”

Suposta negação em comemorar com a torcida