E.C VITÓRIA

Técnico do Vitória destaca mudanças decisivas contra o Cuiabá e fala em caminhada 'jogo a jogo'

Estephano Djian, técnico interino do Vitória contra o Cuiabá na ausência de Thiago Carpini, que estava suspenso, deu destaque às alterações feitas no segundo tempo para a vitória do Rubro-Negro no Barradão neste sábado (3). Em coletiva de imprensa pós jogo, o auxiliar afirmou que o Cuiabá foi bem em neutralizar o Vitória no primeiro tempo, o que pediu uma ação mais agressiva da comissão técnica do time baiano na segunda etapa.