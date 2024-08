FUTEBOL

Com gol de Wagner Leonardo, Vitória supera Cuiabá e sobe cinco posições no Brasileirão

Rubro-Negro conseguiu vencer confronto direto e deixar a zona de rebaixamento

Wendel de Novais

Publicado em 3 de agosto de 2024 às 18:05

Wagner Leonardo anotou gol da partida Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

O Vitória venceu o Cuiabá por 1 a 0 em confronto direto contra o rebaixamento da Série A do Brasileirão, na tarde deste sábado (3), no Barradão. Com a vitória, o Rubro-Negro deixou o Z4 e ainda subiu cinco posições na tabela, saindo da 17° para a 12° colocação. De uma vez, o time baiano ultrapassou Criciúma, Juventude, Internacional, Corinthians e Grêmio, que ainda jogam na rodada.

O gol da partida foi marcado pelo zagueiro e capitão do Leão, Wagner Leonardo, já aos 25 minutos do segundo tempo. O jogo como um todo foi truncado, com o Cuiabá impondo uma atuação muito física e dificultando as ações de ataque do Vitória no Barradão. Depois de um bom início da segunda etapa, porém, o Leão fez mudanças decisivas.

Além de trocar o volante Ricardo Ryller pelo ponta Zé Hugo, o Rubro-Negro trouxe Matheusinho, que até então estava na ponta direita, para o meio de campo. Com mais jogadores de ataque, o Leão se impôs, amassou o Cuiabá e chegou ao seu gol, além de ter chances para ampliar o placar.

Com o resultado, o Vitória chega ao seu segundo triunfo consecutivo no campeonato, segue 100% no segundo turno e acumula uma moral necessária para quem briga contra o rebaixamento. Na sequência do campeonato, na 22° rodada do Brasileirão, o Vitória vai à Fonte Nova para encarar o Bahia no domingo (11), às 16h. Já o Cuiabá, volta para casa, na Arena Pantanal, para enfrentar o Grêmio no sábado (10), às 19h.

O jogo

O Vitória começou embalado pela torcida, que lotou o Barradão e cantou forte nos minutos iniciais. A partida, no entanto, ficou travada, com muitas trocas de posse, e dificuldade dos dois times no processo de criação. No primeiro momento, o Rubro-Negro optou por ceder a bola ao Dourado e marcar no seu campo de defesa. Ao roubar a bola, porém, o Leão sofreu com uma saída lenta e muitos erros que devolviam a posse ao Cuiabá.

Já aos 20 minutos do primeiro tempo, o Vitória começou a adiantar a marcação, pressionando a saída do Dourado. Com isso, o clube baiano conseguiu roubar a bola mais rápido e ter a posse no campo de ataque. Principalmente pela esquerda, com as subidas do lateral PK, e pela direita com Matheusinho, o Rubro-Negro tentava oferecer perigo ao adversário. As bolas alçadas na área, porém, não encontravam os jogadores do Leão da Barra.

Se por um lado o Vitória sofria para ser efetivo no ataque, no outro, o dono da casa não deu lugar a sustos do Cuiabá, mantendo uma marcação bem encaixada. Muito amarrado, o jogo se desenvolveu com as equipes brigando muito por cada bola, mas sendo pouco produtivas com redonda no pé. Nos primeiros 30 minutos de partida, o torcedor do Leão nem se animou com uma chance clara de gol para o Rubro-Negro ou se assustou com uma oportunidade para o time adversário.

Isso só mudou aos 34 minutos, quando Isidro Pitta aproveitou uma bola que sobrou na entrada da área do Vitória e chutou forte para obrigar Lucas Arcanjo fazer grande defesa e jogar a bola pela linha de fundo. Mas o escanteio não foi batido porque o bandeirinha apontou impedimento de Pitta no fim da jogada.

Cinco minutos depois, aos 39, o mesmo Pitta deu calafrios ao torcedor do Vitória. Depois de bela jogada pela esquerda, o centroavante paraguaio recebeu passe de Max sozinho na área. Ele finalizou de esquerda, mas a bola resvalou na sua perna direita e raspou a trave do goleiro Lucas Arcanjo antes de sair para fora. Depois do susto, o Vitória voltou a conter o Cuiabá e criou a sua primeira chance.

Aos 43 minutos, PK fez cruzamento que foi desviado pela zaga do Cuiabá, mas Willian Oliveira foi rápido, dominou ainda na área e bateu mascado. No caminho, Matheusinho, sozinho na frente de Walter, desviou, mas o goleiro conseguiu defender e evitar o 1 a 0. Na sequência, o Cuiabá encaixou um bom contra-ataque, mas Max bateu mal de fora da área e também desperdiçou sua chance. Essa foi a última chance clara da primeira etapa.

Na volta para o segundo tempo, o jogo se manteve truncado e com muita briga entre as duas equipes pela posse de bola. Com os dois times acelerando, os ataques se desenrolaram em lances de transição. No entanto, a eficiência, que fez os clubes chegarem perto do gol no fim do primeiro tempo, não apareceu de cara. Só aos 12 minutos, depois de muita insistência, o Vitória conseguiu assustar. Cáceres foi a linha de fundo pela direita, cruzou e Matheusinho subiu mais que todo mundo para cabecear forte. A bola passou raspando a trave direita de Walter.

Com o momento positivo do Rubro-Negro, o time teve mudanças para intensificar as ações de ataque. De uma vez só, entraram Alerrandro, Machado e Zé Hugo, que é ponta, mas ocupou a vaga do volante Ricardo Ryller. Enquanto Zé foi ocupar o lado direito do ataque, Matheusinho foi deslocado para o meio, aumentando o número de jogadores presentes no setor ofensivo.

Aos 24 minutos, quase o Vitória colhe os efeitos das mudanças. Na ponta esquerda, Osvaldo fez cruzamento para a área. Zé Hugo apareceu do outro lado para cabecear de peixinho e a bola bateu na trave. O Vitória conseguiu escanteio, que foi cobrado curto para Osvaldo, que fez a inversão de jogo para a área novamente. Dessa vez, Alerrandro apareceu para escorar para o meio da área, onde Wagner Leonardo complementou para as redes, abrindo o placar e enlouquecendo o torcedor no Barradão.

Após a abertura do placar, o torcedor se animou e os jogadores também. O time baiano passou a ocupar cada vez mais o campo de ataque, sem dar espaço para o Cuiabá. O time mato-grossense até tentou mexer para ir ao ataque, mas parou na boa marcação do Rubro-Negro. Tanto que, aos 40, quase o Leão marcou o segundo. Matheusinho acionou bem Zé Hugo, que bateu forte e colocou a bola no travessão. Foi Zé Hugo também que deu bom passe para Alerrandro bater para a defesa de Walter no que seria a última chance de gol do jogo.

FICHA TÉCNICA

Vitória X Cuiabá - Brasileirão Série A - 21° rodada

Vitória: Lucas Arcanjo, Raul Cáceres (Edu), Néris, Wagner Leonardo e PK; Luan (Machado), Ricardo Ryller (Zé Hugo) e Willian Oliveira; Matheusinho, Osvaldo (Carlos Eduardo) e Janderson (Alerrandro). Técnico: Thiago Carpini.

Cuiabá: Walter, Matheus Alexandre, Marllon, Empereur e Ramon; Lucas Mineiro (Eliel), Denilson (Filipe Augusto) e Max (Lucas Fernandes); André Luís (Jonathan Cafu), Clayson (Derik Lacerda) e Pitta. Técnico: Petit.

Estádio: Barradão, em Salvador.

Gol: Wagner Leonardo, aos 25 minutos do segundo tempo.

Cartão Amarelo: Janderson e Luan pelo Vitória; Ramon e Derik Lacerda pelo Cuiabá

Arbitragem: João Vitor Gobi, auxiliado por Marcelo Carvalho Van Gasse e Miguel Cataneo (Trio de SP).