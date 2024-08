BRASILEIRÃO

'Retomamos o caminho': Wagner Leonardo comemora vitória contra o Cuiabá e projeta BAVI

Rubro-Negro venceu dentro de casa e subiu cinco posições na tabela do Brasileirão

Wendel de Novais

Publicado em 3 de agosto de 2024 às 18:32

Wagner Leonardo marcou gol e comemorou vitória contra o Cuiabá Crédito: Victor Ferreira/E.C. Vitória

Após o Vitória superar o Cuiabá no Barradão na tarde deste sábado (3) e subir cinco posições na tabela do Brasileirão, o zagueiro Wagner Leonardo, que foi autor do único gol da partida, comemorou o resultado na saída do jogo. Ao destacar a atuação do time em um confronto direto contra a zona da degola, ele afirmou que o Leão voltou a caminhar no sentido certo para afastar o Rubro-Negro da possibilidade de rebaixamento.

"Retomamos o caminho da vitória, graças a Deus. Foram dois jogos [contra Palmeiras e Cuiabá] sem sofrer gol, a gente vem de sofrer gol em muitos jogos. Estamos arrumando a casa, com muita humildade, com muito trabalho, a gente vai devagarzinho tirar o Vitória dessa situação. Eu tenho certeza que a gente vai continuar com esse bom desempenho", afirmou o zagueiro, que também é capitão do Vitória.

Com o resultado, o Vitória chegou ao seu segundo triunfo consecutivo no campeonato e acumulou uma moral necessária para quem briga contra para o clássico contra o Bahia na próxima rodada. Wagner projetou o confronto com o arquirrival e prometeu um bom desempenho da equipe em campo.

"A gente sabe que o clássico é diferente de tudo, um campeonato a parte. Então, a gente vai se preparar muito para esse clássico e eu tenho certeza que a gente vai performar bem lá", completou ele, em entrevista ao Premiere.