COMEÇOU A PREPARAÇÃO

Vitória se reapresenta de olho no Ba-Vi com dois jogadores recuperados

O atacante Everaldo e o lateral direito Willean Lepo estão de volta após serem liberados pelo Departamento Médico do clube

Da Redação

Publicado em 7 de agosto de 2024 às 05:10

Vitória se reapresentou nesta terça-feira (6) para o Ba-Vi Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

Após ganhar do Cuiabá por 1 a 0 e voltar a figurar fora da zona de rebaixamento, o Vitória teve dois dias de descanso e voltou aos treinamentos nesta terça-feira (6). Fora do último confronto por estar cumprindo suspensão, o treinador Thiago Carpini contou com o retorno de dois jogadores para o clássico contra o Bahia no próximo final de semana.

O atacante Everaldo e o lateral direito Willean Lepo foram liberados pelo Departamento Médico do clube e participaram normalmente das atividades com bola. Quem ainda não está confirmado para o clássico é o volante Caio Vinícius, que iniciou a segunda etapa da transição com o preparador físico assistente Vinícius Franco. Outra novidade na reapresentação foi o goleiro Iuri, que se reapresentou depois do empréstimo ao CSA e iniciou avaliação.

Além de Everaldo e Lepo, a tendência é de que o Leão tenha outras três voltas para o confronto pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico Thiago Carpini volta a comandar a equipe após suspensão, além do lateral esquerdo Lucas Esteves e o volante José Breno. O último, inclusive, recebeu o cartão vermelho por entrada dura em Flaco López diante do Palmeiras.

Na primeira parte do treino, os jogadores passaram por um circuito de força e potência muscular no campo Bebeto Gama do CT Manoel Pontes Tanajura. Em seguida, Carpini reuniu o elenco para iniciar o trabalho com bola, realizando exercícios de posse de bola em espaço reduzido e com transição. Na parte final do treino, o foco do treino se manteve na posse de bola, mas em um campo alargado.