Vitória aposta em defesa reestruturada para arrancar pontos do Bahia fora de casa

Necessidade de pontuar aumenta pelo desempenho abaixo no primeiro turno da Série A

Alan Pinheiro

Publicado em 9 de agosto de 2024 às 05:00

Wagner Leonardo é a referência técnica na defesa do Vitória Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

O primeiro turno do Campeonato Brasileiro terminou com um sabor amargo para o torcedor do Vitória. Com uma derrota para o Flamengo dentro do Barradão e um total de apenas 15 pontos somados nas 19 rodadas iniciais, o Leão precisava voltar para o returno com uma postura diferente. E isso se materializou nos resultados positivos sobre o Palmeiras e o Cuiabá.

Agora, é a hora do clássico contra o Bahia. O duelo está marcado para o domingo (11), às 16h, na Fonte Nova. Para continuar pontuando, os rubro-negros apostam na reestruturação da defesa.

Apesar de ter as redes vazadas em 32 oportunidades e carregar a marca de segundo time com mais gols sofridos neste Brasileirão, o setor tem mostrado uma melhora com Thiago Carpini. Foi com o atual técnico que o Vitória fez suas únicas quatro partidas sem tomar gols na competição, sendo as duas últimas contra os primeiros rivais do segundo turno. Antes desse período, o Leão havia sido vazado em sete jogos em sequência.

“Acredito que possa ser uma nova fase. Estávamos precisando. Na posição, teve partida que a gente não tinha nenhum zagueiro destro disponível no banco, em virtude da lesão do Camutanga. Só um canhoto, o Reynaldo. Bruno [Uvini] também estava machucado. O Vitória foi ao mercado, conseguiu trazer jogadores para a posição e acredito que isso foi fundamental e tem nos ajudado muito”, disse o capitão Wagner Leonardo.

A atual invencibilidade na segunda metade do Brasileirão coincide com as chegadas de Neris e Edu, que vieram na atual janela de transferências. A dupla de zaga formada por Neris com Wagner Leonardo tem mostrado segurança tanto ao torcedor quanto ao capitão da equipe.

“O trabalho tem sido muito bom. Neris é um baita de um jogador. Quando ele chega, a gente já procura se entrosar o mais rápido possível, principalmente na comunicação. Para mim, o futebol tem que ter muita comunicação. Às vezes, ele é muito mais falado do que jogado, você consegue antever as jogadas. Pela experiência, a carreira, ele consegue chegar e dar uma tranquilidade, e a gente vai no dia-a-dia nos conhecendo melhor e suprindo as suas necessidades de cada um. A gente se cobra muito para não tomar gols e eu tenho certeza que vamos continuar dando o nosso melhor para poder continuar dando certo”, afirmou Wagner Leonardo sobre o novo companheiro de zaga.

Estabilidade

Depois de jogadores de outras posições atuando improvisados, a tendência é de que a estabilidade na zaga continue para o último Ba-Vi do ano.

Dentre os nomes que devem compor a linha defensiva, Willean Lepo e Wagner Leonardo têm números de destaque entre os atletas da Série A. O lateral direito do Leão é o segundo jogador que mais desarma no campeonato (53), atrás apenas de William, do Cruzeiro. O ala do Vitória também é o 12º que mais intercepta (25) e o 7º com mais dribles certos (34).