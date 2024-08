DE SAÍDA

Vitória empresta Daniel Jr. para disputar Série B pelo América-MG

O jogador de 22 anos estava fora dos planos do técnico Thiago Carpini no elenco que disputa a Série A

O Vitória emprestou o meia Daniel Jr. para o América-MG, que anunciou a contratação do jogador nesta quarta-feira (7). O meia pertence ao Leão e chega à equipe mineira até o final da Série B do Campeonato Brasileiro. O jogador estava fora dos planos do técnico Thiago Carpini no elenco que disputa a Série A.