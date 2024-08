SÉRIE A

Destaque na Série A pelo Vitória, Matheuzinho renova contrato até 2028

Além do meia, o clube rubro-negro renovou o contrato do centroavante Lawan até o final de 2027

Da Redação

Publicado em 7 de agosto de 2024 às 18:29

Matheuzinho renovou contrato com o Vitória até o fim de 2028 Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

O Vitória anunciou a renovação do contrato do meio-campista Matheuzinho até o fim de 2028. O jogador de 26 anos está na Toca do Leão desde abril do ano passado e tem sido um dos destaques do time desde a sua chegada. Pelo Vitória, são 67 jogos, com seis gols marcados e dez assistências.

Ele foi campeão da Série B em 2023 e do Campeonato Baiano deste ano. Na atual campanha do Campeonato Brasileiro, o jogador é o segundo do elenco com mais participações em gols na competição, com três gols e três assistências.

No entanto, o Vitória não vai poder contar com os serviços do jogador em seu próximo compromisso, já que Matheuzinho está suspenso por receber o terceiro cartão amarelo diante do Cuiabá, no último sábado (3). Pela 22ª rodada, o Leão vai à Arena Fonte Nova para enfrentar o Bahia no domingo (11), a partir das 16h.