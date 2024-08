MISSÃO RECONSTRUÇÃO

Em menos de dois meses, Vitória perde três jogadores considerados importantes

Camutanga, Rodrigo Andrade e Dudu eram vistos como essenciais para a equipe, mas já não podem ajudar o clube na Série A

Alan Pinheiro

Publicado em 13 de agosto de 2024 às 05:00

Camutanga era um dos jogadores mais importantes do Vitória antes de se lesionar Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

Foram 1754 dias em que o Vitória esteve oficialmente fora da primeira divisão do futebol brasileiro. A volta para a elite em 2024 contou com a participação de jogadores que se firmaram na equipe titular e foram considerados insubstituíveis pela torcida do Leão. Entre esses nomes, Camutanga, Rodrigo Andrade e Dudu continuaram a se destacar no primeiro semestre, mas hoje não estão mais entre os atletas que podem ajudar o clube no Campeonato Brasileiro.

Na dupla que terminou a Série B de 2023 como a melhor defesa da competição, Camutanga chegou ao Vitória no início do ano passado e se firmou entre os titulares do time. O zagueiro manteve o bom desempenho em 2024 e se destacou em partidas contra adversários da Série A. No entanto, o jogador conviveu com lesões que prejudicaram a sua participação no Brasileirão. Enquanto foi desfalque, o Leão teve Bruno Uvini, Reynaldo, Caio Vinícius e Willean Lepo na função.

A primeira grande perda, no entanto, aconteceu no dia 20 de junho. Na ocasião, o Vitória recebeu o Atlético-MG no Barradão e entrou em campo com um volante improvisado na zaga ao lado de Wagner Leonardo. No aquecimento, Camutanga sentiu e desde então não foi mais relacionado. O zagueiro rompeu o ligamento cruzado anterior, passou por cirurgia e está fora da temporada.

Com contrato até o fim de 2024 e ainda em recuperação, o Vitória teria que renovar o contrato do defensor até que o jogador estivesse apto. Nesta segunda-feira (12), o clube rubro-negro anunciou oficialmente a extensão de contrato até o fim de 2025.

Volantes em direção à São Paulo

Outro setor desfalcado foi o meio de campo do Vitória com as saídas de Dudu e Rodrigo Andrade. Mesmo antes de Carpini chegar, o esquema com três volantes foi usado por Léo Condé no início do ano, o que expôs a necessidade de ter jogadores para a posição. No entanto, da trinca utilizada contra o Bahia na final do Baianão, apenas William Oliveira continua no clube.

Ao contrário de Camutanga, os dois jogadores já não fazem mais parte dos planos do Vitória para 2024 por conta de problemas extra-campo. Quando Thiago Carpini chegou ao Leão, o treinador rubro-negro foi enfático ao destacar o comportamento de Dudu como principal fator para a ausência do atleta na lista de relacionados.

"Opção minha mesmo, não sou obrigado a relacioná-lo. (...) Prezo muito pelo ambiente, pelo vestiário. Ele segue treinando. No próximo, se eu entender que ele deve jogar, colocarei. Caso contrário, segue fora”, disse o treinador após a partida contra o Botafogo, pelo Brasileirão.

Já Rodrigo Andrade disputou sete jogos com a camisa do Leão na Série A, mas conviveu com lesões que o deixaram de fora de outras seis partidas. No fim de semana anterior ao jogo contra o Fortaleza, o jogador faltou à reapresentação do clube e foi comunicado que não faria mais parte do elenco. Durante a noite, ele e Dudu foram perseguidos por membros de uma torcida organizada do Vitória em um episódio que selou a saída dos dois.

Rodrigo Andrade foi emprestado para o Mirassol para a disputa da Série B e, quando encerrar o vínculo de empréstimo, estará livre no mercado para assinar com outra equipe ou selar sua continuidade no clube paulista. Já Dudu tem negociações avançadas para reforçar o Novorizontino. No entanto, o atleta tem contrato com o Vitória até o fim de 2026.