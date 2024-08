NOVA LARGADA

No G-4 do returno, Vitória mira manutenção de desempenho para escapar do rebaixamento

Na corrida contra o Z-4, o Leão somou seis pontos nos primeiros três jogos da etapa final da Série A

Alan Pinheiro

Publicado em 14 de agosto de 2024 às 05:00

Vitória precisa somar mais 24 pontos para alcançar a marca dos 45 Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

Com a reapresentação da equipe marcada para esta quarta-feira (14), o Vitória inicia a preparação para enfrentar o Cruzeiro na próxima segunda-feira (19), no Barradão. O jogo contra os mineiros vai ser a chance do clube de se recuperar após a derrota de 2x0 no Ba-Vi. Para isso, o Leão conta com o tempo de preparação em Salvador e a manutenção do desempenho no returno para escapar do rebaixamento no final do Brasileirão.

“Priorizar o jogo a jogo. O mais importante é o próximo. Aqui já ficou para trás. Vamos tentar seguir pontuando no returno. É mais uma rodada que a gente fica fora da zona. Isso traz uma sensação boa, mas o mais importante é estar fora na 38ª rodada. Pode ser que a gente ainda volte para a zona de rebaixamento, vamos trabalhar para isso não acontecer. Agora vamos buscar o resultado dentro de casa, um jogo muito difícil contra um adversário que briga na parte de cima da tabela”, disse o técnico Thiago Carpini sobre o próximo compromisso no campeonato.

Na corrida contra o Z4, há um senso comum de que 45 pontos seja a pontuação necessária para se manter na elite. No entanto, o número costuma oscilar de temporada para temporada, mas sem se distanciar muito dessa média. Nos últimos 10 anos, apenas em 2016 que a nota de corte foi exatamente 45 pontos, com o próprio Vitória sendo o dono da marca. Os 15 pontos somados no primeiro turno da competição em 2024 colocam o Leão para conquistar mais 30 dos 57 disputados no returno, o que significa ter um aproveitamento de 52%.

Para conquistar a marca, o Leão precisa fazer um campeonato superior a sete das últimas oito campanhas da equipe no Campeonato Brasileiro. Apenas na temporada de 2013, quando o clube terminou na quinta colocação, teve um desempenho superior ao necessário para chegar aos 45 na tabela. Na ocasião, os rubro-negros somaram 36 nas últimas 19 partidas, representando 63% de aproveitamento.

Com três rodadas no segundo turno já realizadas, o Vitória somou seis de nove pontos disputados e ocupa a quarta colocação da etapa derradeira da competição, empatado com Criciúma, São Paulo e Fluminense. Dessas equipes, o time fica atrás somente do clube catarinense pelo número de gols feitos. Caso o time rubro-negro mantenha o aproveitamento de 66%, somaria mais 32 pontos de 48 disputados, o que faria a equipe de Thiago Carpini terminar a Série A com 53 pontos.

Segundo estimativas da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) na atual rodada, essa pontuação garantiria a permanência na primeira divisão. No entanto, alcançar essa marca resultaria no Vitória ter o melhor desempenho no século XXI em um returno, superando a temporada de 2013.

As vitórias contra Palmeiras e Cuiabá deixaram o Leão da Barra precisando somar mais 24 para alcançar os 45. No melhor dos casos, o Campeonato Brasileiro de 2019 terminou com a menor pontuação para uma equipe se salvar da degola nos últimos 10 anos. Na ocasião, o Ceará selou sua permanência com 39 pontos. Caso a nota de corte se repita, a equipe de Carpini teria que ter um desempenho igual ou melhor a 42%, similar à campanha de 2017, quando fez 24 no returno.

Se salvando com apenas 39 pontos, a margem deixa o retrospecto do Vitória mais favorável. Tanto em 2016, 2014 e em 2009, o clube baiano terminou a Série A com 23 pontos somados, o que aproxima o Leão dessa pontuação mínima. As estimativas servem como um alerta para os comandados de Thiago Carpini deixarem para trás os 26% de aproveitamento no primeiro turno e terminarem o ano com um desempenho maior.

Desempenho do Vitória no segundo turno da Série A

2018 - 18 de 57 pontos = 31% de aproveitamento

2017 - 24 de 57 pontos = 42% de aproveitamento

2016 - 23 de 57 pontos = 40% de aproveitamento

2014 - 23 de 57 pontos = 40% de aproveitamento

2013 - 36 de 57 pontos = 63% de aproveitamento

2010 - 20 de 57 pontos = 35% de aproveitamento

2009 - 23 de 57 pontos = 40% de aproveitamento

2008 - 20 de 57 pontos = 35% de aproveitamento

Pontuação das equipes que terminaram na porta da zona de rebaixamento

2023 - Bahia com 44 pontos

2022 - Cuiabá com 41 pontos

2021 - Juventude com 46 pontos

2020 - Fortaleza com 41 pontos

2019 - Ceará com 39 pontos

2018 - Vasco com 43 pontos

2017 - Vitória com 43 pontos

2016 - Vitória com 45 pontos

2015 - Figueirense com 43 pontos