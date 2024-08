SÉRIE A

Com Caio Vinícius recuperado de lesão, Vitória se reapresenta para jogo contra o Cruzeiro

Volante não jogava desde o dia 24 de julho, quando entrou em campo contra o Flamengo pela 19ª rodada do Brasileirão

Da Redação

Publicado em 14 de agosto de 2024 às 19:14

Caio Vinícius foi a novidade na reapresentação do Vitória Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

Após dois dias de folga depois da derrota no Ba-Vi, o Vitória se reapresentou nesta quarta-feira (14) para iniciar a preparação para o jogo contra o Cruzeiro, válido pela 23ª rodada do Brasileirão. Desfalque nos últimos três jogos, o volante Caio Vinícius se recuperou de lesão e voltou a treinar com o elenco. O jogador não entrava em campo desde o dia 24 de julho, quando iniciou como titular contra o Flamengo.

Depois dos atletas passarem pela academia do CT Manoel Pontes Tanajura, o elenco do Leão foi à campo para realizar um treinamento de circuito de força e potência. Em seguida, os jogadores treinaram posse de bola em espaço reduzido. Além de Caio Vinícius, o atacante Everaldo também está recuperado e treinou normalmente. O lateral esquerdo PK, após o período com catapora, voltou e passou o dia em trabalho físico a parte com o preparador Caio Gilli. Léo Naldi treina desde sábado e trabalhou normal. Somente Camutanga segue em recuperação cirurgia de LCA