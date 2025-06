CACHÊ DEVOLVIDO

Banda Magníficos comenta cancelamento de show no interior da Bahia

Grupo não chegou a tempo da apresentação em Guanambi

Em um comentário ao prefeito Arnaldo Azevedo no Instagram, a banda Magníficos comentou a ausência no show programado em Guanambi, na última quinta-feira (19).>

"Infelizmente, enfrentamos imprevistos no deslocamento até a cidade, o que comprometeu o horário de chegada da banda para a realização do show. Seguimos com o coração aberto e com a esperança de reencontrar em breve essa cidade tão acolhedora. Contamos com a compreensão de todos", escreveram. A banda ainda agradeceu à prefeitura de Guanambi.>