Acordo entre Prefeitura de Salvador e Embratur prevê promoção internacional do turismo da cidade

Documento foi assinado na segunda (18), em Brasília, durante um encontro entre Ana Paula Matos, vice-prefeita, e Marcelo Freixo, presidente da Embratur

  • Foto do(a) author(a) Monique Lobo

  • Monique Lobo

Publicado em 19 de agosto de 2025 às 16:11

Prefeitura de Salvador e Embratur assinam acordo para fortalecer a promoção internacional do turismo da capital baiana
Ana Paula Matos, vice-prefeita da cidade e titular da Secult, e Marcelo Freixo, presidente da Embratur Crédito: Ascom Embratur

Um Acordo de Cooperação Técnica (ACT) entre a Prefeitura de Salvador e a Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo (Embratur) foi assinado, na segunda-feira (18), com o objetivo de fortalecer a promoção internacional da capital baiana. O acordo prevê a atuação conjunta entre a agência nacional e a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Secult) para atuar em três eixos: promoção internacional, compartilhamento de dados e inovação.

O ACT tem vigência de 12 meses a partir da assinatura. A parceria entre a Embratur e Salvador inclui participação conjunta em eventos internacionais e o compartilhamento, análise e produção de dados. O termo também prevê cursos para profissionalizar o trade turístico baiano no uso de dados e estudos para elaborar estratégias de mercado e digitalização de negócios locais.

Prefeitura de Salvador e Embratur assinam acordo para fortalecer a promoção internacional do turismo da capital baiana
Documento foi assinado durante encontro em Brasília  Crédito: Ascom Embratur

O documento foi assinado em Brasília, durante um encontro entre Ana Paula Matos, vice-prefeita da cidade e titular da Secult, e Marcelo Freixo, presidente da Embratur. Também participaram, por parte da agência, o diretor de Gestão e Inovação, Roberto Gevaerd; a gerente de Gestão de Gabinete da Diretoria de Marketing Internacional, Negócios e Sustentabilidade, Sáskia de Lima; e a coordenadora de Afroturismo, Diversidade e Povos Indígenas, Tania Neres. Por parte da Prefeitura, estiveram presentes a chefe de gabinete da vice-prefeitura de Salvador, Tainá Barros, e a chefe do Escritório de Cooperação Internacional, Isabelle Schaun.

“Salvador tem se destacado em crescimento no turismo internacional. Nós temos trabalhado com um eixo de promoção do afroturismo muito importante e acho que a gente pode fazer ainda melhor de forma conjunta. Tenho certeza que esse trabalho com inovação será de extrema relevância”, destacou Ana Paula Matos.

Marcelo Freixo também destacou a importância do acordo: “Fazemos isso porque entendemos a importância da capital baiana como um dos principais portões de entrada do Brasil. Esse acordo é um aprofundamento das relações, o que vai nos permitir alcançar resultados ainda melhores, atraindo ainda mais voos internacionais e turistas estrangeiros”, afirmou.

Parceria

A parceria prevê o compartilhamento de materiais audiovisuais e multimídia para campanhas publicitárias, eventos e postagens nas redes para a promoção internacional de Salvador. Sugere também o desenvolvimento de soluções tecnológicas para o turismo internacional, além do estabelecimento de parcerias estratégicas com a film commission local para o desenvolvimento de novas ações.

Em uma ação conjunta anterior, no último ano, a Prefeitura de Salvador recebeu o prêmio de “Melhor Destino Criativo” na Feira Internacional de Turismo (Fitur) 2024.

A agência e a gestão municipal também já têm agendas marcadas para colocar o acordo em prática. No dia 9 de setembro, a Embratur vai estar em Salvador com o workshop Trilhas do Afroturismo. Já em novembro, a capital receberá o Plano Brasis, novo plano de marketing internacional do país.

