"REGIÃO PERMITIDA"

CBF divulga áudio de VAR em lance polêmico de jogo do Vitória

Além do toque de mão, árbitro de vídeo também analisou uma possível falta do atacante Dinenno em Léo Naldi

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou o áudio do VAR, na tarde desta segunda-feira (20), na revisão do gol de empate marcado pelo Cruzeiro contra o Vitória. O jogo, válido pela 23ª rodada do Brasileirão, terminou empatado em 2x2 e os rubro-negros reclamaram de mão no início da jogada, mas o árbitro de vídeo Daniel Nobre Bins indicou que o domínio de Matheus Henrique aconteceu em "região permitida".

O VAR: 'Marcelo, lance checado, tudo OK, tá?' Rapaz, que vergonha esse VAR. Não dá para aceitar essa decisão. Olharam o lance em diversas câmeras e, no fim, falaram 'tudo OK'? PIADA! pic.twitter.com/00mYFAa4La

"Aqui uma possível mão. Para no momento do contato. (...) Estão reclamando de um possível empurrão também. (...) É uma mão de disputa. É um braço de referência, que não impacta. Vou ver só a possível mão no início. (...) Checado, tudo ok. Não tem nada que defina. Parece que pega em uma região permitida aqui", ouve-se em trechos do áudio divulgado.