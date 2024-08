SÉRIE A

Vitória se reapresenta com dois desfalques para partida contra o São Paulo

O empate com o Cruzeiro ainda é recente para o Vitória, mas a equipe não tem tempo a perder na luta contra o rebaixamento e se reapresentou nesta terça-feira (20), visando o jogo contra o São Paulo. A partida contra o clube paulista ocorre no próximo domingo (25), no Morumbis, a partir das 18h30.

Para o confronto, o Leão não vai poder contar com Neris e Luan Santos. Enquanto o zagueiro foi expulso diante do Cruzeiro e cumpre a suspensão na próxima rodada, o volante pertence ao São Paulo e está impedido de entrar em campo contra o ex-clube. Em contrapartida, Willian Oliveira está de volta após cumprir suspensão.

A reapresentação começou com os jogadores realizando atividades na academia do CT Manoel Pontes Tanajura. Em seguida, o plantel foi dividido em dois grupos. Enquanto os titulares permaneceram realizando recovery, o restante dos atletas foram à campo para exercícios de resistência aeróbica e velocidade comandados pelo preparador físico Caio Gilli.

A segunda parte do treinamento contou com atividade em campo reduzido comandado por Thiago Carpini e os assistentes. Alerrandro, que saiu antes do final do 1º tempo, Machado e Neris treinaram com o segundo grupo.