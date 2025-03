CAMPEONATO BAIANO

Vitória passa com tranquilidade pelo Atlético de Alagoinhas e garante vaga na final do Baianão

O rubro-negro chegou ao confronto com um placar agregado de quatro a zero, e ampliou para sete gols de diferença

Marina Branco

Publicado em 8 de março de 2025 às 19:58

Vitória vence o Atlético de Alagoinhas Crédito: Victor Ferreira I EC Vitória

Vitória e Atlético de Alagoinhas entraram em campo neste sábado (8), no Barradão, para decidir de vez a vaga na final do Campeonato Baiano, que já estava praticamente decidida desde que, no Carneirão, o Leão da Barra venceu o Carcará por sonoros 4 a 0. Buscando dar seguimento à confortável sequência que agora soma 22 jogos sem perder, segunda maior da história do clube em jogos oficiais, o Vitória não se assustou frente ao time que já tinha vencido duas vezes consecutivas na casa adversária.>

Com um elenco sempre variado, chegando ao 17° jogo na temporada sem repetir nenhuma escalação, o Vitória tem um aproveitamento de 74,6% na temporada, que se manifestou na marcação firme rubro-negra. A maior chance do time na primeira etapa veio aos 43 do primeiro tempo, quando Osvaldo chegou a balançar as redes, mas teve o gol impedido pelo árbitro de vídeo.>

Foi no segundo tempo que a ofensividade do Vitória realmente se converteu em gols, alimentando o placar com Janderson, Thiaguinho e Carlinhos. Um após o outro, aos 11, 14 e 24 minutos, respectivamente, os gols ampliaram a vantagem de 4 a 0 para um 7 a 0 que colocou o Leão da Barra na final com muita facilidade.>

O JOGO

Com a tranquilidade de quem está vencendo por quatro gols de diferença desde o início do jogo, o rubro-negro não teve dificuldades grandes em começar controlando o jogo. Aos sete minutos do primeiro tempo veio a primeira chance real, com uma bola de Janderson sendo interceptada por Matheus Souza diretamente para a trave.>

Do lado do Carcará, não faltou vontade - as bolas longas eram sempre aproveitadas, mas interceptadas por uma marcação firme da equipe do Vitória, que não abria espaço para lances do Atlético. Pressionando ao longo de todo o primeiro tempo, o Leão da Barra não criou muitas chances concretas de gol, mas manteve o controle da bola.>

Com chutes de Jamerson e Bruno Xavier, o rubro-negro ainda teve mais alguns chutes a gol, todos batendo na trave ou passando logo acima do travessão. Foi no finalzinho da primeira etapa, aos 43 do primeiro tempo, que as tentativas deram resultado e um contra-ataque do Vitória surtiu efeito. >

Vindo de um toque de Cáceres para Osvaldo, a bola foi direto no gol, mas não abriu o placar por impedimento na assistência após revisão do VAR. Assim, os times fecharam o primeiro tempo ainda no zero a zero, mas com vantagem significativa para o Leão da Barra.>

Na volta do intervalo, tudo foi diferente. O Vitória ofensivo surtiu muito efeito, e converteu logo no primeiro gol, marcado por Janderson após receber passe longo de Cáceres aos 11 do segundo tempo. Após mais uma revisão tensa do VAR, o placar foi finalmente aberto e colocou o rubro-negro ainda mais à frente na partida. >

Não demorou para que o segundo viesse como consequência do jogo mais convidativo do que nunca para o Vitória - aos 14 minutos da segunda etapa, Janderson chuta para Thiaguinho e o volante chuta direto na rede. Somente dez minutos depois, mais um gol foi marcado pelo cabeceio de Carlinhos, que mandou a bola cruzada por Wellington Rato direto na rede.>

Até o final da partida, nada mudou muito. Mais que confortável, o Vitória ampliou o agregado que já era de 4 a 0 para 7 a 0, e se garantiu com muita facilidade na final do Baianão, apesar de manter o nível e a seriedade de jogo até o apito final.>

FICHA TÉCNICA

Vitória 3 x 0 Atlético de Alagoinhas - Jogo de volta da semifinal do Campeonato Baiano>

Vitória: Lucas Arcanjo; Raúl Cáceres, Edu (Camutanga), Zé Marcos e Jamerson; Thiaguinho (Wellington Rato), Ricardo Ryller e Willian Oliveira; Bruno Xavier (Gustavo Mosquito), Janderson (Lucas Braga) e Osvaldo (Carlinhos). Técnico: Thiago Carpini.>

Atlético de Alagoinhas: Giovani; Jeffinho, Matheus Souza, Lucas Sales (Victor Piauí) e Anderson Santos (Vitão); Menezes (Dávisson) e Lucas Lucena; Leílson (Papaterra), Esquerdinha, Kauã e Michael (Rikelm). Técnico: Agnaldo Liz.>

Local: Estádio Manoel Barradas (Barradão)>

Gols: Janderson aos 11 minutos do segundo tempo, Thiaguinho aos 14 minutos do segundo tempo e Carlinhos aos 24 minutos do segundo tempo>

Arbitragem: Bruno Nogueira Prago, assistido por Alessandro Alvaro Rocha de Matos e Ledes José Coutinho Neto. Reinaldo Silva de Santana é o quarto árbitro.>