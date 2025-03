VOLTA POR CIMA

Ex-Vitória, zagueiro participa de campanha histórica no Paulistão

Rafael Ribeiro vestiu a camisa do Vitória em 2022

De volta à elite após quase 50 anos, o Velo Clube fez história nesta edição do Campeonato Paulista. Além de garantir a permanência na primeira divisão estadual, o time da cidade de Rio Claro conquistou uma vaga na Série D de 2026. Com isso, fará a sua estreia em competições nacionais. A campanha é celebrada por Rafael Ribeiro, ex-jogador do Vitória e um dos pilares do Velo neste Paulistão. >

Titular em 11 das 12 rodadas e com quase mil minutos em campo, o zagueiro foi quem mais atuou pela equipe no torneio. Pela Toca do Leão, Rafael Ribeiro vestiu a camisa do Vitória em 2022. No entanto, o defensor teve uma passagem rápida pelo Barradão, entrando em campo em apenas quatro oportunidades.>