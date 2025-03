CODESAL

Vai chover? Saiba a previsão do tempo para o jogo Vitória x Atlético de Alagoinhas

Torcedores rubro-negros devem ficar atentos às condições do céu antes de se deslocar ao estádio

Após vantagem de quatro gols somada na partida de ida das semifinais do Campeonato Baiano, o Vitória volta a encarar o Atlético de Alagoinhas neste sábado (8). O Leão vai receber o Carcará no Barradão para confirmar a classificação às finais e os torcedores rubro-negros devem ficar atentos às condições do céu antes de se deslocar ao estádio.