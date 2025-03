CODESAL

Vai chover no final de semana pós-Carnaval? Veja previsão do tempo para Salvador

Defesa Civil emite aviso meteorológico nesta sexta-feira (7)

A Defesa Civil de Salvador (Codesal) emitiu aviso meteorológico, nesta sexta-feira (7), com a previsão do tempo para Salvador neste final de semana. Os dados são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Confira abaixo: >