CRIME

Cobradora do transporte público de Salvador é vítima de tentativa de estupro

Vítima passou por atendimento psicológico

Elaine Sanoli

Publicado em 13 de agosto de 2025 às 19:17

Ônibus Crédito: Bruno Concha/ Secom PMS

Um cobradora do sistema de transporte público de Salvador foi alvo de uma tentativa de estupro durante a madrugada desta quarta-feira (13). Ela estava em à caminho da garagem da G6 Plataforma, na região do Alto do Coqueirinho, quando foi atacada. O caso foi denunciado na 12ª Delegacia Territorial (DT) de Itapuã.

O Sindicato do Rodoviários informou que a servidora foi levada para o Hospital Hapvida de Lauro de Freitas após o episódio e também recebeu atendimento psicológico. Na sequência, ela foi acompanhada até a 12ª DT para abrir um boletim de ocorrência. A vítima "encontra-se bem fisicamente", segundo o sindicato.

"O Sindicato já acionou a Segurança Pública para reforçar o patrulhamento da região e também solicitou à empresa que o apanha entre no Alto do Coqueirinho para buscar a companheira e levá-la à garagem com mais segurança. Medida prontamente atendida pelo gestor da unidade", comunicou a representação sindical, por meio de uma nota nas redes sociais. "Toda nossa solidariedade e apoio à vítima. Violência contra a mulher é crime e não será tolerada", declarou.