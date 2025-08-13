SANTA CRUZ CABRÁLIA

Mecânico morre após explosão de pneu no sul da Bahia

Ministério Público do Trabalho (MPT) abriu inquérito para apurar as causas e responsabilidades do acidente

Elaine Sanoli

Publicado em 13 de agosto de 2025 às 17:28

Lucas Campos Meireles, 53 anos Crédito: Reprodução/ TV Bahia

Um mecânico morreu após ser atingido por uma explosão no local em que trabalhava, na zona rural de Santa Cruz Cabrália, no sul do estado. O caso ocorreu na última terça-feira (12). O Ministério Público do Trabalho (MPT) na Bahia abriu inquérito para apurar as causas e responsabilidades do acidente.

A vítima foi identificada como Lucas Campos Meireles, 53 anos. Ele realizava a calibragem de um pneu de pá-carregadeira quando ocorreu a explosão, que o arremessou para cerca de dois metros.

O trabalhador foi atendido pela equipe de enfermagem da empresa, segundo o MPT, mas não resistiu aos ferimentos e morreu a caminho da unidade de saúde. A explosão feriu levemente também outro trabalhador, que foi encaminhado para o Hospital Regional de Eunápolis.

O inquérito vai apurar as responsabilidades pelo acidente e verificar se as normas de segurança do trabalho foram seguidas pelo empregador, tanto com a oferta de equipamentos de proteção individual quanto de treinamento de protocolos de atividade de risco.

A investigação do MPT conta com a contribuição de outros órgãos públicos, como a Polícia Civil da Bahia. Também serão solicitadas informações à Superintendência Regional do Trabalho da Bahia (SRT-BA), órgão responsável pela fiscalização das condições de trabalho e do cumprimento das normas de saúde e segurança.

Em casos de acidentes de trabalho fatais, a SRT-BA realiza perícia para verificar o cumprimento das normas regulamentadoras de saúde e segurança do trabalho aplicáveis a este tipo de atividade e produz relatório.