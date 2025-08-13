Acesse sua conta
Morre, aos 57 anos, Rochinha, ex-prefeito de cidade baiana

José Luiz Maciel Rocha geriu o município de Seabra durante oito anos

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 13 de agosto de 2025 às 16:31

José Luiz Maciel Rocha foi prefeito de Seabra por dois mandatos
José Luiz Maciel Rocha foi prefeito de Seabra por dois mandatos Crédito: Reprodução/ Redes sociais

Morreu nesta quarta-feira (13), o político José Luiz Maciel Rocha, popularmente conhecido como Rochinha. José Luiz foi prefeito do município de Seabra, no Centro Sul Baiano, por dois mandatos, durante os anos de 2009 a 2012 e 2013 a 2016. Rochinha também atuava como presidente do diretório municipal do Partido Social Democrático (PSD). 

Nas redes sociais, o partido lamentou o falecimento do líder político. "Sua trajetória foi marcada pelo compromisso com o município e pelo respeito ao povo seabrense. Neste momento de dor, manifestamos nossa solidariedade aos familiares, amigos e a todos que, assim como nós, sentem sua partida. Que Deus conforte a todos", escreveu o grupo. 

José Luiz Maciel Rocha, o Rochinha, morreu aos 57 anos

Corpo será velado na Câmara de Vereadores por Reprodução/ Redes sociais
Prefeitura decretou luto de três dias por Reprodução/ Redes sociais
Rochinha faleceu nesta quarta-feira (13) por Reprodução/ Redes sociais
Câmara de Vereadores lamentou a morte do político por Reprodução/ Redes sociais
1 de 4
Corpo será velado na Câmara de Vereadores por Reprodução/ Redes sociais

A prefeitura de Seabra decretou luto de três dias e suspendeu as aulas e dos jogos escolares da rede municipal de ensino que ocorreriam nesta quarta, por conta da morte do ex-gestor. "Nossa cidade se veste de luto e se une em oração, pedindo que Deus conforte cada coração enlutado e de força para atravessar esse momento tão delicado", lamentou o perfil oficial do município.

O corpo de Rochinha está sendo velado na Câmara Municipal de Seabra na tarde desta quarta. O sepultamento acontece nesta quinta-feira (14), às 10h da manhã, no cemitério antigo do Alto da Boa Vista.

