Morre, aos 57 anos, Rochinha, ex-prefeito de cidade baiana

Elaine Sanoli
Publicado em 13 de agosto de 2025 às 16:31
Morreu nesta quarta-feira (13), o político José Luiz Maciel Rocha, popularmente conhecido como Rochinha. José Luiz foi prefeito do município de Seabra, no Centro Sul Baiano, por dois mandatos, durante os anos de 2009 a 2012 e 2013 a 2016. Rochinha também atuava como presidente do diretório municipal do Partido Social Democrático (PSD).
Nas redes sociais, o partido lamentou o falecimento do líder político. "Sua trajetória foi marcada pelo compromisso com o município e pelo respeito ao povo seabrense. Neste momento de dor, manifestamos nossa solidariedade aos familiares, amigos e a todos que, assim como nós, sentem sua partida. Que Deus conforte a todos", escreveu o grupo.
José Luiz Maciel Rocha, o Rochinha, morreu aos 57 anos
A prefeitura de Seabra decretou luto de três dias e suspendeu as aulas e dos jogos escolares da rede municipal de ensino que ocorreriam nesta quarta, por conta da morte do ex-gestor. "Nossa cidade se veste de luto e se une em oração, pedindo que Deus conforte cada coração enlutado e de força para atravessar esse momento tão delicado", lamentou o perfil oficial do município.
O corpo de Rochinha está sendo velado na Câmara Municipal de Seabra na tarde desta quarta. O sepultamento acontece nesta quinta-feira (14), às 10h da manhã, no cemitério antigo do Alto da Boa Vista.