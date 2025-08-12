SUL DO ESTADO

Traficante que exibia armas nas redes sociais é morto pela polícia em destino turístico baiano

Homem estava em um hotel na orla de Porto Seguro

Elaine Sanoli

Publicado em 12 de agosto de 2025 às 20:51

Suspeito foi morto em Porto Seguro Crédito: Reprodução

Um traficante foi morto por equipes policiais, na tarde desta terça-feira (12). Ele estava hospedado em um hotel na orla de Porto Seguro, no Extremo Sul do estado, quando autoridades policiais foram cumprir ordens judiciais. Investigações apontam que ele atuava no comércio de drogas, lavagem de dinheiro e roubo.

A ação ocorreu em colaboração entre as Polícias Militar, Civil e Federal. O homem, que responde por homicídio e não teve a identidade revelada pela Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SPP-BA), costumava postar foto com armas nas redes sociais. Ele era integrante de facção da região.

O criminoso possuía dois mandados de prisão em aberto. Durante tentativa de cumprimento das ordens judiciais, houve confronto e o homicida acabou ferido. Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos.