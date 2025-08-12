Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Traficante que exibia armas nas redes sociais é morto pela polícia em destino turístico baiano

Homem estava em um hotel na orla de Porto Seguro

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 12 de agosto de 2025 às 20:51

Suspeito foi morto em Porto Seguro
Suspeito foi morto em Porto Seguro Crédito: Reprodução

Um traficante foi morto por equipes policiais, na tarde desta terça-feira (12). Ele estava hospedado em um hotel na orla de Porto Seguro, no Extremo Sul do estado, quando autoridades policiais foram cumprir ordens judiciais. Investigações apontam que ele atuava no comércio de drogas, lavagem de dinheiro e roubo.

Traficante exibia armas em redes sociais

Imagens do suspeito divulgadas pela SSP-BA por Reprodução
Imagens do suspeito divulgadas pela SSP-BA por Reprodução
Objetos apreendidos na ação por Reprodução
Suspeito foi morto em Porto Seguro por Reprodução
1 de 4
Imagens do suspeito divulgadas pela SSP-BA por Reprodução

A ação ocorreu em colaboração entre as Polícias Militar, Civil e Federal. O homem, que responde por homicídio e não teve a identidade revelada pela Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SPP-BA), costumava postar foto com armas nas redes sociais. Ele era integrante de facção da região.

O criminoso possuía dois mandados de prisão em aberto. Durante tentativa de cumprimento das ordens judiciais, houve confronto e o homicida acabou ferido. Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos.

Leia mais

Imagem - Mais de 100 aves silvestres são resgatadas de comércio ilegal na Bahia

Mais de 100 aves silvestres são resgatadas de comércio ilegal na Bahia

Imagem - Pai é preso suspeito de matar o próprio filho a facadas na Bahia

Pai é preso suspeito de matar o próprio filho a facadas na Bahia

Imagem - Suspeito de ameaçar divulgar 'nudes' da ex para manter relações sexuais é preso na Bahia

Suspeito de ameaçar divulgar 'nudes' da ex para manter relações sexuais é preso na Bahia

Na ação, a polícia apreendeu uma pistola, carregador alongado, drogas e celulares.

Mais recentes

Imagem - Mais de 100 aves silvestres são resgatadas de comércio ilegal na Bahia

Mais de 100 aves silvestres são resgatadas de comércio ilegal na Bahia
Imagem - Pai é preso suspeito de matar o próprio filho a facadas na Bahia

Pai é preso suspeito de matar o próprio filho a facadas na Bahia
Imagem - Almacen Pepe entra com pedido de recuperação judicial; dívida chega a R$ 78 milhões

Almacen Pepe entra com pedido de recuperação judicial; dívida chega a R$ 78 milhões

MAIS LIDAS

Imagem - Instituto Federal abre 100 vagas para professores com salários de até R$ 13.216,85
01

Instituto Federal abre 100 vagas para professores com salários de até R$ 13.216,85

Imagem - Inscrições para processo seletivo da Secult-BA com 180 vagas encerram hoje (12)
02

Inscrições para processo seletivo da Secult-BA com 180 vagas encerram hoje (12)

Imagem - Prefeitura abre inscrição para concurso com mais de 100 vagas e salários de até R$ 21,6 mil
03

Prefeitura abre inscrição para concurso com mais de 100 vagas e salários de até R$ 21,6 mil

Imagem - Prefeitura abre concurso com 66 vagas e salários iniciais de até R$ 11 mil
04

Prefeitura abre concurso com 66 vagas e salários iniciais de até R$ 11 mil