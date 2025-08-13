Criminosos furtam portão de metal em bairro nobre de Salvador

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Elaine Sanoli
Publicado em 13 de agosto de 2025 às 17:09
Câmeras de segurança flagraram uma ação criminosa em um bairro nobre da capital baiana. Os suspeitos levaram o portão de metal de um prédio na Graça, durante a madrugada desta quarta-feira (13). A Polícia Militar foi acionada.
No vídeo que circula nas redes sociais, dois homens chegam em frente ao imóvel, localizado na Rua Beirute, e começam a puxar o portão com força. A ação foi flagrada por volta da meia-noite.
Veja imagens da ação criminosa
Com a pressão que fazem no portão, eles conseguem arrancar duas partes da estrutura que protegia o edifício. Após retirar o portão, os homens descem a rua carregando-o na cabeça.
A Polícia Militar foi acionada para atender a denúncia de furto. Equipes da 11ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) foram direcionadas ao local apontado no relato.
Segundo a PM, os policiais realizaram rondas tanto na rua quanto no entorno do local do furto, mas os suspeitos não foram encontrados.
Em nota, a Polícia Civil informou que a 14ª Delegacia Territorial (DT/Barra) investiga o furto do portão de alumínio e que as imagens das câmeras de segurança serão analisadas para localizar os suspeitos do crime.
Na madrugada do dia 4 de agosto, moradores denunciaram ter ouvido disparos de tiros da Avenida Euclydes da Cunha, no mesmo bairro. Uma equipe da 11ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) foi direcionada até o local indicado pelos relatos, mas não encontraram os suspeitos e nem vítimas dos disparos.
Menos de uma semana antes, um comerciante da região relatou outro episódio de violência: um restaurante na mesma rua foi alvo de invasão e furto pela segunda vez em um intervalo de 16 dias. O restaurante Bom Bistrô foi alvo de uma ação criminosa na madrugada do dia 30 de julho. Um homem escalou a fachada do estabelecimento, quebrou o vidro e entrou pela janela.
Ele roubou duas balanças, um notebook, celular e dinheiro do caixa, quebrou uma das câmeras do estabelecimento, além de roubar sorvetes e panelas, causando um prejuízo de mais de R$ 8 mil ao empreendimento.