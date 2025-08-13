VEJA VÍDEO

Criminosos furtam portão de metal em bairro nobre de Salvador

Caso foi registrado na madrugada desta quarta-feira (13)

Elaine Sanoli

Publicado em 13 de agosto de 2025 às 17:09

Dois homens furtaram o portão durante a madrugada Crédito: Reprodução/ Rede sociais

Câmeras de segurança flagraram uma ação criminosa em um bairro nobre da capital baiana. Os suspeitos levaram o portão de metal de um prédio na Graça, durante a madrugada desta quarta-feira (13). A Polícia Militar foi acionada.

No vídeo que circula nas redes sociais, dois homens chegam em frente ao imóvel, localizado na Rua Beirute, e começam a puxar o portão com força. A ação foi flagrada por volta da meia-noite.

Veja imagens da ação criminosa 1 de 4

Com a pressão que fazem no portão, eles conseguem arrancar duas partes da estrutura que protegia o edifício. Após retirar o portão, os homens descem a rua carregando-o na cabeça.

A Polícia Militar foi acionada para atender a denúncia de furto. Equipes da 11ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) foram direcionadas ao local apontado no relato.

Segundo a PM, os policiais realizaram rondas tanto na rua quanto no entorno do local do furto, mas os suspeitos não foram encontrados.

Em nota, a Polícia Civil informou que a 14ª Delegacia Territorial (DT/Barra) investiga o furto do portão de alumínio e que as imagens das câmeras de segurança serão analisadas para localizar os suspeitos do crime.

Escalada da insegurança

Na madrugada do dia 4 de agosto, moradores denunciaram ter ouvido disparos de tiros da Avenida Euclydes da Cunha, no mesmo bairro. Uma equipe da 11ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) foi direcionada até o local indicado pelos relatos, mas não encontraram os suspeitos e nem vítimas dos disparos.

Menos de uma semana antes, um comerciante da região relatou outro episódio de violência: um restaurante na mesma rua foi alvo de invasão e furto pela segunda vez em um intervalo de 16 dias. O restaurante Bom Bistrô foi alvo de uma ação criminosa na madrugada do dia 30 de julho. Um homem escalou a fachada do estabelecimento, quebrou o vidro e entrou pela janela.

