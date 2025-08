ASSISTA

Restaurante na Graça é invadido e furtado pela segunda vez em menos de um mês: 'Prejuízo'

Câmera de segurança flagrou invasão de homem durante a madrugada

Maysa Polcri

Publicado em 1 de agosto de 2025 às 15:21

Segunda invasão registrada em menos de um mês Crédito: Reprodução

Um restaurante localizado no bairro da Graça, em Salvador, foi invadido e furtado pela segunda vez em menos de um mês. O episódio mais recente aconteceu na madrugada da última quarta-feira (30), quando um homem escalou a fachada do estabelecimento, quebrou o vidro e entrou pela janela. O invasor roubou bens e alimentos do restaurante, causando um prejuízo de mais de R$ 8 mil. >

O Bom Bistrô funciona na avenida Euclydes da Cunha, uma das mais movimentadas do bairro, há cinco anos. O estabelecimento nunca havia sido alvo de invasões até julho deste ano. O primeiro furto aconteceu na madrugada do dia 14 (segunda-feira), quando a renda de 15 dias do restaurante foi furtada. Dias depois, um novo crime foi registrado pela câmera de segurança e, dessa vez, o prejuízo foi muito maior. >

Entre os itens levados pelo assaltante estão duas balanças, um notebook, celular e dinheiro do caixa. O homem ainda quebrou uma das câmeras do estabelecimento, além de roubar sorvetes e panelas. Ele foi filmado pela câmera que fica dentro da cozinha do restaurante. A outra, que fica no salão, foi quebrada. >

A dona do restaurante, Suneide Silva, conta que apesar do homem ter invadido o estabelecimento pela janela, deixou o local pela porta da frente. "Uma das funcionárias deixou a chave em cima da bancada. Ele quebrou a janela para entrar, mas, na saída, abriu a porta com a chave", conta. O assaltante deixou a porta destrancada, com a chave dentro do estabelecimento. Suneide soube do ocorrido por uma das funcionárias. >

"Ela chegou e estranhou a porta estar aberta. Quando subiu a escada, viu o estrago. Tudo estava revirado", completa a dona. Um vídeo gravado na manhã após a invasão mostra que os objetos do caixa foram jogados no chão. Pedaços de vidro quebrado e marcas de sangue também foram identificadas. >