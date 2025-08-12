SALVADOR

Servidor da prefeitura é exonerado após ser denunciado por agressão à namorada

Ele foi preso na última sexta-feira (8)

Elaine Sanoli

Publicado em 12 de agosto de 2025 às 18:15

Casa da Mulher Brasileira Crédito: Divulgação

Um servidor da prefeitura de Salvador foi exonerado do cargo após ser alvo de uma denúncia de agressão à sua companheira. Segundo a Polícia Civil, ele foi preso na última sexta-feira (8), por suspeitas de ter cometido os crimes de lesão corporal, ameaça e injúria contra mulher.

Em depoimento, a vítima, de 36 anos, relatou à polícia que foi agredida física e verbalmente pelo namorado, Antônio Carlos Couto Carahy Neto, de 50 anos.

Os dois estavam em um apartamento no Caminho da Árvores, quando, após uma discussão, o suspeito teria segurado a vítima pelos braços, jogando-a na cama e causando lesões no rosto. Ela contou que foi insultada e ameaçada e conseguiu ajuda de vizinhos para sair do local.

Durante a prisão, foram encontrados uma pistola, um carregador e 13 munições pertencentes ao homem. Ele foi conduzido à Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (Deam/Casa da Mulher Brasileira) por policiais militares.

Em nota, a prefeitura de Salvador afirmou que o servidor foi exonerado do cargo após a gestão tomar conhecimento dos fatos. O executivo da capital baiana ainda reforçou que repudia todo e qualquer tipo de violência contra a mulher.

Após passar por audiência de custódia, no domingo (10), Antônio teve a liberdade provisória concedida, sob imposição de medidas cautelares, sendo elas: