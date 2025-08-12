'10 minutos de disparos': tiroteio volta a assustar moradores da Federação

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Wendel de Novais
Publicado em 12 de agosto de 2025 às 11:48
Os moradores do Engenho Velho da Federação e de bairros das imediações voltaram a ter o sono interrompido pelo barulho de um tiroteio no fim da noite de segunda-feira (11). Por volta das 23h30, um confronto armado foi iniciado e se estendeu por minutos com uso de armas de grosso calibre, com barulho semelhante a fuzis.
De acordo com uma moradora, o caso aconteceu quando ainda tinha gente na rua. “Foi antes das meia-noite, umas 23h37 e durou alguns minutos, pelo menos 10. Todo mundo ficou assustado e com mais medo porque, diferente da outra vez, não era de madrugada e ainda tem morador chegando em casa nesse horário”, fala, sem se identificar.
Tiroteio no Engenho Velho da Federação
Os diversos disparos ouvidos por quem mora na região foi registrado em um confronto entre criminosos das localidades do Forno e da Lajinha, que vivem um conflito pelo domínio do tráfico de drogas protagonizado pelas facções do Bonde do Maluco (BDM) e Comando Vermelho (CV).
Mesmo assim, nenhum dos traficantes foram localizados depois da ação, segundo a a Polícia Militar da Bahia (PM-BA). A corporação informou que policiais da 41ª Companhia Independente (CIPM), responsável pela área, foram até a região dos disparos, realizaram rondas e não localizaram nenhum suspeito circulando.
Ainda de acordo com a PM, o policiamento segue presente, de forma ininterrupta, na área da Federação, reforçando a segurança da população.