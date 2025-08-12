Acesse sua conta
'10 minutos de disparos': tiroteio volta a assustar moradores da Federação

Troca de tiros começou no fim da noite de segunda-feira (11)

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 12 de agosto de 2025 às 11:48

Tiroteio foi ouvido em diversos bairros Crédito: Reprodução

Os moradores do Engenho Velho da Federação e de bairros das imediações voltaram a ter o sono interrompido pelo barulho de um tiroteio no fim da noite de segunda-feira (11). Por volta das 23h30, um confronto armado foi iniciado e se estendeu por minutos com uso de armas de grosso calibre, com barulho semelhante a fuzis.

De acordo com uma moradora, o caso aconteceu quando ainda tinha gente na rua. “Foi antes das meia-noite, umas 23h37 e durou alguns minutos, pelo menos 10. Todo mundo ficou assustado e com mais medo porque, diferente da outra vez, não era de madrugada e ainda tem morador chegando em casa nesse horário”, fala, sem se identificar.

Tiroteio no Engenho Velho da Federação

Tiroteio foi ouvido em diversos bairros
Tiroteio foi ouvido em diversos bairros por Reprodução
Tiroteio foi ouvido em diversos bairros por Reprodução
1 de 3
Tiroteio foi ouvido em diversos bairros por Reprodução

Os diversos disparos ouvidos por quem mora na região foi registrado em um confronto entre criminosos das localidades do Forno e da Lajinha, que vivem um conflito pelo domínio do tráfico de drogas protagonizado pelas facções do Bonde do Maluco (BDM) e Comando Vermelho (CV).

Mesmo assim, nenhum dos traficantes foram localizados depois da ação, segundo a a Polícia Militar da Bahia (PM-BA). A corporação informou que policiais da 41ª Companhia Independente (CIPM), responsável pela área, foram até a região dos disparos, realizaram rondas e não localizaram nenhum suspeito circulando.

Ainda de acordo com a PM, o policiamento segue presente, de forma ininterrupta, na área da Federação, reforçando a segurança da população.

Tiroteios forçam colégio particular a pedir apoio da PM e reforçar segurança na Federação

Engenho Velho da Federação amanhece sem ônibus após morte em tiroteio

Vídeo mostra intenso tiroteio entre facções no Engenho Velho da Federação

Traficante que exibia armas nas redes sociais é morto pela polícia em destino turístico baiano
Mais de 100 aves silvestres são resgatadas de comércio ilegal na Bahia
Pai é preso suspeito de matar o próprio filho a facadas na Bahia

