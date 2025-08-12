Acesse sua conta
Tiros e fuga: suspeito se entrega após 4 horas escondido em esgoto na Garibaldi

Autoridades usaram gás e até jatos de água para tentar retirar o homem do local

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 12 de agosto de 2025 às 14:14

Suspeito saiu de esgoto
Suspeito saiu de esgoto Crédito: Marina Silva/CORREIO

O suspeito que estava escondido em um canal na Avenida Garibaldi, em Salvador, se entregou e foi preso após quatro horas de cerco, na tarde desta terça-feira (12). Depois de tentativas de retirar o suspeito em fuga com gás e até jatos de água, o homem se rendeu quando um bombeiro desceu de escada e tentava localizá-lo com ajuda de uma vara de pau. 

Segundo a PM, equipes da Rondesp Atlântico realizavam rondas na Avenida Anita Garibaldi e, ao passarem pela Praça Lord Cochrane, avistaram três indivíduos em duas motos em alta velocidade. Os PMs começaram a seguir os suspeitos, que atiraram contra a equipe. Houve tiroteio.

Tiros, perseguição e tentativa de fuga em canal

Suspeito saiu de esgoto por Marina Silva/CORREIO
Suspeito foi preso em flagrante por Marina Silva/CORREIO
Suspeito se rendeu por Marina Silva/CORREIO
Suspeito foi identificado como Davi por Marina Silva/CORREIO
População acompanhou trabalho da polícia por Marina Silva/CORREIO
Suspeito foi levado para delegacia por Marina Silva/CORREIO
Suspeito saiu de esgoto por Marina Silva/CORREIO

Na fuga, o suspeito fugiu na direção da Avenida Garibaldi e pulou no canal, na altura do Canela. Desde então, equipes da PM estavam no local tentando localizar o homem, que foi identificado com o prenome Davi. 

Varreduras na área não ajudaram a encontrar Davi. Por três vezes, a PM usou gás para tentar fazer o suspeito se render. O Corpo de Bombeiros foi acionado e usou jatos de água para expulsar Davi do canal. Somente quando um bombeiro amarrado a cordas começou a descer, ele levanta os braços e se entrega.

Davi aparentemente não estava ferido. A arma não foi localizada. O suspeito foi levado para a Central de Flagrantes. A polícia continua no local. Segundo a PM, os outros dois suspeitos conseguiram fugir.

