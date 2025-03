SÓ FALTA SORTEAR

Sul-Americana define potes e Vitória conhece possíveis adversários; saiba quais

Nesta sexta-feira (7), os potes foram definidos pela Conmebol e o Leão está no pote 4 da competição

Alan Pinheiro

Publicado em 7 de março de 2025 às 14:45

Taça da Copa Sul-Americana Crédito: Divulgação CONMEBOL

Após a campanha de recuperação no segundo turno do Campeonato Brasileiro no ano passado, o Vitória confirmou a classificação para a Copa Sul-Americana em 2025. Nesta sexta-feira (7), os potes foram definidos pela Conmebol e o Leão tomou conhecimento de que está no pote 4 da competição. O sorteio da fase de grupos vai acontecer no dia 17 de março, às 20h (de Brasília).>

Além da equipe baiana, outros cinco clubes brasileiros irão participar da competição internacional, mas o Leão não poderá ser sorteado no mesmo grupo desses clubes. Pela proibição, os rubro-negros já sabem que devem enfrentar Independiente, Lanús ou Defensa y Justicia, da Argentina, ou América de Cali, da Colômbia. Já no segundo pote, O Vitória não pode ser sorteado somente com o Vasco.>

Os perdedores dos duelos entre Boston River x Bahia, Barcelona de Gauyaquil x Corinthians, Melgar x Cerro Porteño e Deportes Iquiqui x Alianza Lima estarão no pote 4 ao lado do Vitória. Com exceção das equipes vindas da Libertadores, todos os outros times tiveram seus potes definidos conforme o ranking da Conmebol.>

Confira quais são as equipes de cada pote na Copa Sul-Americana 2025:

Pote 1: Independiente, Lanús, Defensa y Justicia, América de Cali, Atlético Mineiro, Fluminense, Grêmio e Cruzeiro.>

Pote 2: Vasco da Gama, Guarani (PAR), Palestino, Caracas, Huracán, Universidad Católica, Unión Española e Godoy Cruz.>

Pote 3: Once Caldas, Racing (URU), Unión, Nacional Potosí, Cienciano, Sportivo Luqueño, Academia Puerto Cabello e Cerro Largo.>