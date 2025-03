FEZ HISTÓRIA

Lucas Arcanjo relembra trajetória após se tornar 2º goleiro com mais jogos pelo Vitória

Goleiro de 26 anos foi revelado nas categorias de base da equipe rubro-negra

Alan Pinheiro

Publicado em 7 de março de 2025 às 17:01

Lucas Arcanjo se tornou o 2º goleiro com mais jogos pelo Vitória Crédito: Victor Ferreira/ EC Vitória

Com a partida disputada contra o Altos no meio de semana, pela Copa do Nordeste, o goleiro do Vitória Lucas Arcanjo chegou aos 187 jogos e se tornou o segundo goleiro que mais defendeu o Rubro-Negro na história, superando Aguinaldo. Com a marca conquista no clube em que foi revelado, o goleiro relembrou a trajetória dentro do Leão desde as divisões de base até a quase saída para o Fluminense no fim da temporada passada.>

"Passa um filme na cabeça por tudo que já passou desde a base, quando cheguei em 2015 aqui. A gente sempre dá o melhor para poder chegar no profissional e no Vitória, que é um time gigante no cenário brasileiro. Para mim é um sonho realizado de estar batendo essa meta e a vontade é de chegar no primeiro" Lucas Arcanjo Goleiro do Vitória

De acordo com o levantamento realizado por Ubiratan Brito e divulgado pelo Vitória, o goleiro com mais jogos disputados é Borges, com 293 entre os anos de 1982 a 95. Em segundo lugar aparece Lucas Arcanjo, com 187, seguido por Aguinaldo com 186 entre 71 e 73 e, em seguida, Gelson com 180 jogos com a camisa do Leão, entre 77 e 81.>

Nos 10 anos em que veste o brasão do Vitória, Arcanjo fez parte de subidas, rebaixamentos e conquistas. A maior delas sendo o título de campeão da Série B do Campeonato Brasileiro em 2023. A importância de um jogador formado nas categorias de base na campanha que deu o maior título da história do clube foi comentada pelo goleiro, que repete o feito com orgulho, já que sabe que entrou para um grupo extremamente limitado de jogadores do Leão.>

"Eu até gostava de brincar muito com meu pai e falar que, se pesquisar na história, sou o primeiro goleiro a ser campeão nacional pelo clube. Para mim, como eu não canso de dizer, é gratificante por ter vindo da base. Como o Vitória é um time gigante no futebol brasileiro, tem um peso maior ser prata da casa", explicou.>

Pai de Lucas Arcanjo, o ex-goleiro José Geraldo Arcanjo teve a sua parcela de responsabilidade na trajetória de sucesso do filho no Leão. Segundo o próprio jogador, o familiar ajudou na preparação para fortalecer o seu mental e conseguir lidar com a pressão da a vida de jogador. Geraldo faleceu em março do ano passado, aos 54 anos.>

"Meu pai é um ídolo para mim, referência como pessoa e como atleta. Me ensinou tudo o que eu sei hoje, sou muito grato a ele e tudo que eu vivi com ele. Agradeço a Deus por ter me tornado o homem e o atleta que sou. Tudo que eu tenho hoje, ele que me ensinou, ele que me deu, sou grato a Deus por tudo", relembrou.>

Apesar de declarar que sempre está pensando jogo a jogo e ter a cabeça concentrada no Vitória, o goleiro voltou a comemorar a marca batida e deixou claro que sempre sonhou em alcançar o patamar que está vivendo no clube. No fim da temporada passada, Lucas Arcanjo quase deixou o clube para ir ao Fluminense, mas as negociações falharam. Sobre a quase saída, o jogador reafirmou estar em paz com a continuidade.>