Com classificação encaminhada, Vitória recebe Atlético de Alagoinhas para confirmar final

Rubro-negro venceu o primeiro jogo das semifinais por 4x0 e volta a campo neste sábado (8)

Alan Pinheiro

Publicado em 8 de março de 2025 às 07:00

Vitória venceu o jogo de ida por 4x0 Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

Após o amargo empate dentro de casa contra o Altos, pela Copa do Nordeste, o Vitória volta a campo neste sábado (8) para enfrentar o Atlético de Alagoinhas, no jogo de volta das semifinais do Campeonato Baiano. O Leão tem a classificação às finais encaminhada, já que venceu na ida por 4x0 e pode perder por até três gols de diferença. A bola rola às 18h, >

no Barradão.>

Com uma possível final do Baianão à vista, a partida contra o Náutico pela Copa do Brasil, no meio de semana, e o confronto valendo a liderança do grupo A na Copa do Nordeste, diante do Sport, o técnico Thiago Carpini deve optar por fazer um controle de carga com alguns jogadores neste duelo. Mudanças na dupla de zaga, nos volantes e no ataque podem acontecer na escalação titular.>

O comandante rubro-negro, entretanto, tem quatro desfalques certos para o jogo. O atacante Fabri está em fase final da transição, enquanto o meia Matheuzinho e o lateral direito Claudinho seguem em tratamento de suas respectivas lesões. Já o volante Val Soares, desfalque contra o Altos, segue de fora após lesionar a panturrilha da perna direita.>

Com a possibilidade de mesclar o time titular, os jovens formados nas categorias de base do clube podem ganhar mais minutos. Pela Copa do Nordeste, o lateral Emerson Buiu iniciou a partida jogando, mas outros nomes já foram relacionados por Carpini neste início de temporada. Segundo goleiro com mais jogos oficiais pelo Vitória e formado no clube, Lucas Arcanjo falou sobre seu papel de mentor dos mais jovens no processo de subida para o elenco profissional. >

“Na época que eu subi tinha o Ronaldo e ele sempre me ajudou aqui. Tenho que ter esse papel de paizão com os meninos, eu sei como é difícil chegar no profissional de um grande clube. Sei o quanto é difícil se manter, é o mais difícil. Então, a dificuldade que é, vindo do interior, ter que batalhar tanto para chegar até aqui. A gente vai dando uns conselhos e ajuda muito”, disse.>

Apesar de Carpini, publicamente, já ter revelado que não é adepto do rodízio de goleiros, a semifinal pode servir para descansar Arcanjo. Neste caso, o reserva Gabriel Vasconcelos seria a opção mais viável do treinador para ocupar a função. A disputa pelo gol foi comentada pelo goleiro titular do Leão, que enfatizou a força do grupo.>

"Com certeza [o Gabriel ajuda]. Uma grande equipe precisa de atletas de bom rendimento e o Gabriel chegou para poder aumentar o nosso nível. O meu, o dele, do Davi e do Alexandre. Quem ganha é o Vitória com atletas com bom rendimento" Lucas Arcanjo Goleiro do Vitória