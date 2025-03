CAMPEONATO BAIANO

Vitória x Atlético de Alagoinhas: onde assistir, horário e escalações

Rubro-negro entra em campo neste sábado (8), no Barradão

Após vantagem de quatro gols somada na partida de ida das semifinais do Campeonato Baiano, o Vitória volta a encarar o Atlético de Alagoinhas. Neste sábado (8), o Leão recebe o Carcará no Barradão, para confirmar a classificação às finais. O técnico Thiago Carpini deve fazer modificações na escalação titular para enfrentar o adversário. Confira informações sobre a partida.>

TRANSMISSÃO

A partida entre Vitória e Atlético de Alagoinhas terá transmissão ao vivo pela TVE em TV aberta e no YouTube. A TV Vitória também transmite a partida com imagens no Youtube. A bola rola às 18h.>