BAIANÃO

‘Soubemos nos impor’, celebra Lucas Halter após goleada do Vitória

Leão abriu boa vantagem na semifinal do Campeonato Baiano

Gabriel Rodrigues

Publicado em 1 de março de 2025 às 21:22

Vitória venceu o Atletico de Alagoinhas, no Carneirão Crédito: Vitória x Atletico de Alagoinhas

O Vitória deu um grande passo rumo à final do Campeonato Baiano. No primeiro jogo da semifinal, o Leão venceu o Atlético de Alagoinhas por 4x0, no estádio Carneirão, na noite deste sábado (1º). O resultado faz o Leão poder perder por até 3x0, no duelo da volta, no Barradão, que ainda assim estará na decisão. >

Autor do primeiro gol do rubro-negro em Alagoinhas, o zagueiro Lucas Halter celebrou o resultado e afirmou que, mesmo na casa do rival, o Vitória soube impor a sua forma de jogar. >

“Muito feliz pelo desempenho da equipe, sabíamos que seria um jogo difícil pelo gramado, mas a gente soube se impor. Feliz pelo resultado de 4x0, vamos levar uma boa vantagem para o jogo da volta”, afirmou ele.>