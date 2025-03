CENAS LAMENTÁVEIS

Jogadores do Atlético de Alagoinhas trocam socos durante derrota para o Vitória

VAR entrou em ação e expulsou atacante do Carcará

Gabriel Rodrigues

Publicado em 1 de março de 2025 às 20:51

Jogadores do Atlético de Alagoinhas trocaram socos no Baianão Crédito: Reprodução

Além da goleada por 4x0 sofrida diante do Vitória, no jogo de ida da semifinal do Campeonato Baiano, o Atlético de Alagoinhas protagonizou cenas lamentáveis neste sábado (1º). Durante o intervalo, uma confusão entre atletas e membros da comissão do Carcará tomou conta do Carneirão >

O VAR entrou em ação para analisar as imagens e o atacante Luciano, que estava no banco de reservas, foi expulso. No vídeo, é possível ver o momento em que dois atletas do Atlético trocam socos. >

pau fechou no intervalo kkkkkkkk pic.twitter.com/7jygW6zSXO — guto (@carlinhos1899) March 1, 2025