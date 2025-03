RUGIU ALTO

Vitória goleia o Atlético no Carneirão e coloca um pé na final do Campeonato Baiano

Rubro-negro não tomou conhecimento do Carcará e abriu vantagem por uma vaga na decisão

Gabriel Rodrigues

Publicado em 1 de março de 2025 às 20:33

Vitória dominou o Atlético e praticamente se garantiu na final do estadual Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

O Leão voltou a rugir forte no Campeonato Baiano. Mesmo fora de casa, o Vitória goleou o Atlético de Alagoinhas por 4x0, na noite deste sábado (1º), no estádio Carneirão, e abriu grande vantagem no primeiro jogo da semifinal do Campeonato Baiano. >

O rubro-negro dominou o Carcará desde os primeiros minutos da etapa inicial.Lucas Halter, aos 13 minutos, e Lucas Braga, aos 49, anotaram os gols ainda no primeiro tempo. Na segunda etapa, Jamerson, de falta, ampliou o placar, e Mosquito fechou a conta. >

O bom resultado deixou o Vitória com um pé na final do Baianão. Para desbancar o rubro-negro, o Atlético terá que vencer por cinco gols de diferença no Barradão, no próximo final de semana. Um triunfo do Carcará por quatro gols leva o confronto para os pênaltis. >

O JOGO >

Thiago Carpini não fugiu do que era esperado para a escalação inicial. Sem Matheuzinho, machucado, Wellington Rato ficou com a vaga no meio-campo. Na frente, Mosquito, Janderson e Lucas Braga formaram o ataque. >

Líder do Baianão, o Leão não precisou de muito para mostrar o motivo de liderar a competição de forma isolada. O rubro-negro foi para o ataque e logo aos cinco minutos balançou as redes, com Janderson, mas o VAR entrou em ação anulou o lance por falta do atacante no goleiro.>

O rubro-negro seguiu presente no campo de ataque e minutos depois voltou a marcar o gol. Rato cobrou escanteio no primeiro pau e Lucas Halter usou a cabeça para superar Giovani. Dessa vez o lance foi validado e o Leão saiu na frente, com 13 minutos. >

Depois do gol do Vitória, o Atlético até tentou fazer certa pressão, mas o domínio era do time da capital. Lucas Braga saiu na cara do gol depois de receber passe de Janderson, mas foi travado na hora da finalização e perdeu uma chance incrível.>

Lucas se redimiu pouco depois. De novo Janderson achou o atacante livre. Dessa vez, Lucas Braga teve liberdade para limpar o lance e da entrada da área bateu colocado, sem chances para o goleiro Giovani, marcando o segundo do Vitória, aos 49 minutos do 1º tempo. >

Durante o intervalo, o atacante Luciano, do Atlético, foi expulso por reclamação. Em desvantagem, o técnico Agnaldo Liz tirou o volante Papaterra e colocou o atacante Michael. >

A alteração, no entanto, não surtiu efeito e o Vitória seguiu pressionando. Aos 10 minutos, Janderson recebeu lançamento e caiu dentro da área. Os rubro-negros pediram pênalti do goleiro Giovani, mas VAR analisou o lance que entendeu que não houve falta. >

Com mais presença ofensiva, não demorou para o Vitória marcar o terceiro gol. Aos 21 minutos, Jamerson cobrou falta perfeita, sem chances para o goleiro Giovani, e ampliou a conta no Carneirão.>

Com a fatura liquidada, o confronto ficou ainda mais tranquilo para o Leão. Aos 30 minutos, o atacante João Pedro, que havia acabado de entrar no Atlético, derrubou Wellington Raro na área. Mosquito foi para a cobrança do pênalti e Giovani defendeu, mas o próprio atacante pegou o rebote e transformou o placar em goleada. >

FICHA TÉCNICA >

Atlético 0x4 Vitória - Campeonato Baiano (semifinal - ida) >

Atlético: Giovani, Dávison, Matheus Souza, Lucas e Anderson; Menezes, Papaterra (Michael), Lucena (Leílson) e Esquerdinha (Rikelm); Kauã (João Pedro) e Felipe Cardoso (Victor Piauí). Técnico: Agnaldo Liz. >

Vitória: Lucas Arcanjo, Cáceres, Neris (Edu), Lucas Halter e Jamerson; Baralhas (Ricardo Ryller), Willian Oliveira e Wellington Rato; Gustavo Mosquito (Marcos), Janderson (Carlos Eduardo) e Lucas Braga (Osvaldo). Técnico: Thiago Carpini. : >

Local: Carneirão >

Gols: Lucas Halter, aos 13 minutos do 1º tempo, Lucas Braga, aos 49, Jamerson, aos 21 e Mosquito, aos 32>

Cartão amarelo: Mosquito, Lucas Braga Thiago Carpini (Vitória); Lucena, João Pedro, Menezes (Atlético) >

Cartão vermelho: Luciano (Atlético)>

Arbitragem: Wagner Francisco Silva Souza, auxiliado por Alessandro Álvaro Rocha de Mattos e Edevan de Oliveira Pereira.>