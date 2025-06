SÉRIE B

CRB x Goiás: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Válida pela 12ª rodada da Série B, a partida será disputada no no Estádio Rei Pelé, em Maceió, às 16h

CRB e Goiás se enfrentam neste sábado (14), às 16h (de Brasília), no Estádio Rei Pelé, em Maceió (AL), pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B 2025. Veja onde assistir ao vivo, horário da partida e as prováveis escalações. >

Onde assistir CRB x Goiás ao vivo

CRB

O CRB vem de uma derrota por 1 a 0 para o Avaí, mas segue próximo do G-4, ocupando a 7ª colocação, com 18 pontos, apenas dois atrás do 4º colocado. O técnico Eduardo Barroca segue sem contar com Bruno Herculano, lesionado. >