CARNAVAL DE SALVADOR

Rolê aleatório? Ronaldinho Gaúcho comanda torcedores foliões em 'Bloco do Bruxo'

Cantor Tierry foi o responsável pela animação no circuito Barra-Ondina

Alan Pinheiro

Publicado em 1 de março de 2025 às 20:30

Ronaldinho Gaúcho Crédito: Reprodução

Carnaval e futebol é uma mistura que parece improvável, mas pode se transformar em um evento inesquecível, ainda mais se um ganhador da Copa do Mundo estiver envolvido. Neste sábado (1°), o ex-jogador Ronaldinho Gaúcho decidiu se tornar protagonista não mais nos gramados, mas em cima do trio elétrico. >

Comandando o "Bloco do Bruxo", o cantor Tierry foi o responsável por assumir o comando da voz no primeiro dia de folia do bloco. Além deste final de semana, a festa do Bruxo volta ao circuito na segunda-feira (3). A música ficará por conta do projeto Pagode das Antigas, que reúne os artistas Alisson Max, Chininha, Lu Costa e Bambam.>

Influenciado totalmente pela oportunidade de ver de perto um ídolo, o estudante Breno Martins, de 25, anos revelou que a presença do Bruxo no Bloco foi o principal fator que desequilibrou a disputa e o fez escolher participar da festa sob o nome "Broder Loopi" no peito.>

"Eu sou fã do bruxo, desde criança ficava vendo vídeo no YouTube, os melhores momentos dele. Ao vivo não tive a oportunidade de ver ele jogando não, mas eu sou fã dele desde quando tinha seis anos. Jogava no Barcelona e acompanho ele desde então", explicou.>

O também estudante soteropolitano Jadelson Junior explicou que a paixão pelo craque brasileiro começou na Capa do Mundo de 2006, mas a relação ficou ainda mais próxima virtualmente. "Jogava no videogame com ele desde o Playstation 1 e é um ídolo muito querido mesmo. Ver ele de perto assim é realmente muito emocionante", confessou sorrindo com a possibilidade de encontrar o ídolo.>

Dentre vários pela Barra que vestiam as camisas azuis e brancas, o número de homens cujo interesse pelo bloco tenha sido motivado pela presença de Ronaldinho era consideravelmente maior.>

A primeira mulher a citar o astro da Seleção Brasileira foi Elizabeth Suellen, de 27 anos, que revelou um motivo inusitado para a presença no Bloco. "Meu sonho é ser a próxima esposa desse maravilhoso", bradou.>