VEJA COMO FOI

Carlinhos Brown leva a magia do Candeal para o Circuito Barra-Ondina

Artista ainda convidou Amanda Santiago e Patrícia Gomes para sacudir bloco neste sábado (01)

Anna Luiza Santos

Publicado em 1 de março de 2025 às 20:15

Brown comandou o bloco da Timbalada Crédito: Reprodução

Um desfile repleto de ancestralidade, diversão e batidas percussivas. Foi com esses elementos mágicos que Carlinhos Brown arrastou uma multidão com o bloco Timbalada neste sábado (01) de Carnaval no Circuito Dodô.>

Na avenida, antes de conduzir os atabaques, percussões e agogôs, o músico fez o ritual de saudação a Exú, orixá da abertura de caminhos.>

Agradecendo às entidades sagradas e aos fãs fiéis do batuque nagô, Brown destacou que a agenda lotada em todos os dias da folia não cede espaço para o cansaço.>

"Ter vocês reunidos recarrega minhas energias e minha alma", confessou.>

No mar de gente, as pinturas corporais com tinta branca destacava os foliões que estavam com os maiores sucessos da Timbalada e da carreira solo de Brown na ponta da língua.>

Para celebrar os 40 anos do Axé Music, Brown exaltou a coletividade e chamou outros artistas importantes do movimento musical para subir no trio. Patrícia Gomes e Amanda Santiago foram as escolhidas para cantar os hits timbaleiros que entoam a riqueza do amor, dos povos africanos e da tradição.>